Про це свідчить прогноз Українського гідрометеорологічного центру.

Дивіться також Зливи накриють частину областей, подекуди пригріє до +25: прогноз погоди на 3 червня в Україні

Як зміниться погода невдовзі?

Укргідрометцентр повідомляє, що 3 червня на Правобережжі очікуються помірні дощі, а вночі в Одеській, Кіровоградській та Вінницькій областях місцями можливі зливи. На решті території істотних опадів не прогнозують.

Вже 4 червня короткочасні дощі та грози можливі в окремих регіонах по всій території країни. Наступної доби, 5 червня, нестійка погода з локальними дощами і грозами здебільшого збережеться у східних і західних областях.

Якщо оперативні новини для вас важливі Додайте 24 Канал у вибрані в Google

Додати

Крім вищезгаданого, у нічні та ранкові години 3 червня на Прикарпатті та Закарпатті подекуди очікується туман. Вітер рухатиметься південно-східним напрямок зі швидкістю від 5 до 10 метрів за секунду, без шквалів.

Температура повітря вночі коливатиметься від 10 до 17 градусів тепла. Вдень вона становитиме від 16 до 23 градусів тепла. На Закарпатті та крайньому півдні очікується підвищення в межах від 22 до 27 градусів тепла.

Уже 5 червня такі теплі температури поширяться по всій території країни.

Що прогнозували раніше?

Представник Укргідрометцентру Іван Семиліт уже повідомляв, що перший тиждень червня принесе до України поступове потепління та опади у вигляді дощів, які вже найближчим часом охоплять більшість регіонів країни.

Водночас Наталія Птуха розповідала, що середньомісячна температура протягом цього місяця очікується вищою за кліматичну норму на 1,5 градуса, тож температурний фон загалом відповідатиме теплому початку літа.

До речі, зокрема, травень у Києві цього року, за даними пресслужби ЦГО, вже також відзначився температурними контрастами та новими рекордами. Попри нестійку погоду, місяць у столиці виявився теплішим, ніж зазвичай.