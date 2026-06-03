Об этом свидетельствует прогноз Украинского гидрометеорологического центра.

Смотрите также Ливни накроют часть областей, местами пригреет до +25: прогноз погоды на 3 июня в Украине

Как изменится погода вскоре?

Укргидрометцентр сообщает, что 3 июня на Правобережье ожидаются умеренные дожди, а ночью в Одесской, Кировоградской и Винницкой областях местами возможны ливни. На остальной территории существенных осадков не прогнозируют.

Уже 4 июня кратковременные дожди и грозы возможны в отдельных регионах по всей территории страны. На следующие сутки, 5 июня, неустойчивая погода с локальными дождями и грозами в основном сохранится в восточных и западных областях.

Если для вас важны оперативные новости Добавьте 24 Канал в избранное в Google

Добавить

Кроме вышеупомянутого, в ночные и утренние часы 3 июня на Прикарпатье и Закарпатье местами ожидается туман. Ветер будет двигаться юго-восточным направление со скоростью от 5 до 10 метров в секунду, без шквалов.

Температура воздуха ночью будет колебаться от 10 до 17 градусов тепла. Днем она составит от 16 до 23 градусов тепла. На Закарпатье и крайнем юге ожидается повышение в пределах от 22 до 27 градусов тепла.

Уже 5 июня такие теплые температуры распространятся по всей территории страны.

Что прогнозировали ранее?

Представитель Укргидрометцентра Иван Семилит уже сообщал, что первая неделя июня принесет в Украину постепенное потепление и осадки в виде дождей, которые уже в ближайшее время охватят большинство регионов страны.

В то же время Наталья Птуха рассказывала, что среднемесячная температура в течение этого месяца ожидается выше климатической нормы на 1,5 градуса, поэтому температурный фон в целом будет соответствовать теплому началу лета.

Кстати, в частности, май в Киеве в этом году, по данным пресс-службы ЦГО, уже также отличился температурными контрастами и новыми рекордами. Несмотря на неустойчивую погоду, месяц в столице оказался теплее, чем обычно.