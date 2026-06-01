Об этом сообщила пресс-служба Центральной геофизической обсерватории (ЦГО) имени Бориса Срезневского.

Какой была погода в мае 2026 года?

Согласно данным объединенной гидрометеорологической станции "Киев", май в Киеве оказался несколько теплее климатической нормы.

Среднемесячная температура воздуха составляла 16,3 градуса, что на 0,5 градуса превышает климатическую норму, также в течение месяца в столице зафиксировали три температурных рекорда.

Самым прохладным днем стало 1 мая – тогда утром температура опустилась до 4,2 градуса. Зато уже 6 мая в Киеве почти зафиксировали 30-градусную жару: воздух прогрелся до 29,9 градуса, что стало новым температурным рекордом.

Что касается осадков, то на проспекте Науки за месяц выпало 56 миллиметров дождя – это около 86% от климатической нормы для мая.

В Киеве зафиксировали новые температурные рекорды / Фото: Центральная геофизическая обсерватория

Чего ожидать от погоды в июне?

Представительница Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха в интервью 24 Канала рассказала, что жары до 35 градусов тепла как минимум в первой декаде июня ждать не стоит. Более того, пока не стоит сравнивать температурные значения в Украине с показателями, которые сейчас фиксируют по территории Европы.

Синоптик также отметила, что погода может существенно отличаться даже в разных регионах страны. Так, летом 2025 года юг Украины страдал от жары и дефицита осадков, тогда как на западе и севере было влажно и прохладно.