Про це повідомила пресслужба Центральної геофізичної обсерваторії (ЦГО) імені Бориса Срезневського.

Якою була погода в травні 2026?

Згідно з даними об'єднаної гідрометеорологічної станції "Київ", травень у Києві виявився дещо теплішим за кліматичну норму.

Середньомісячна температура повітря становила 16,3 градуса, що на 0,5 градуса перевищує кліматичну норму, також протягом місяця у столиці зафіксували три температурні рекорди.

Найпрохолоднішим днем стало 1 травня – тоді вранці температура опустилася до 4,2 градуса. Натомість уже 6 травня у Києві майже зафіксували 30-градусну спеку: повітря прогрілося до 29,9 градуса, що стало новим температурним рекордом.

Що стосується опадів, то на проспекті Науки за місяць випало 56 міліметрів дощу – це близько 86% від кліматичної норми для травня.

У Києві зафіксували нові температурні рекорди / Фото: Центральна геофізична обсерваторія

Чого очікувати від погоди в червні?

Представниця Українського гідрометеорологічного центру Наталія Птуха в інтерв'ю 24 Каналу розповіла, що спеки до 35 градусів тепла щонайменше у першій декаді червня чекати не варто. Ба більше, наразі не варто порівнювати температурні значення в Україні з показниками, які зараз фіксують по території Європи.

Синоптикиня також зазначила, що погода може суттєво відрізнятися навіть у різних регіонах країни. Так, влітку 2025 року південь України потерпав від спеки та дефіциту опадів, тоді як на заході і півночі було волого і прохолодно.