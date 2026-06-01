Как изменится погода 2 июня?

По прогнозу синоптиков, 2 июня, в Украине ожидается переменная облачность. На большей части территорий страны осадков не прогнозируют, поэтому погода будет приятной.

Впрочем, в западных и юго-западных областях ситуация будет несколько иной. Там пройдут умеренные дожди, тогда как на Закарпатье и в Одесской области местами возможны значительные осадки.

Ветер 2 июня будет преимущественно юго-восточного направления со скоростью 5 – 10 метров в секунду без опасных порывов.

Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах +8 – +13 градусов. В дневные часы воздух прогреется до комфортных 18 – 23 градусов. Такие показатели соответствуют климатической норме для начала июня.

Важно! Синоптики предупреждают, что из-за дождей, местами интенсивные, в течение 1 – 3 июня, на реках бассейнов Днестра, Прута и Сирета прогнозируется повышение уровней воды примерно на 20 – 80 сантиметров. Речь идет о реках во Львовской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях.

Какой будет температура в крупных городах?

Киев +21...+23;

Ужгород +20...+22;

Львов +18...+20;

Ивано-Франковск +18...+20;

Тернополь +19...+21;

Черновцы +18...+20;

Хмельницкий +19...+21;

Луцк +18...+20;

Ровно +18...+20;

Житомир +19...+21;

Винница +20...+22;

Одесса +18...+20;

Николаев +19...+21;

Херсон +20...+22;

Симферополь +20...+22;

Кропивницкий +21...+23;

Черкассы +21...+23;

Чернигов +20...+22;

Сумы +20...+22;

Полтава +21...+23;

Днепр +21...+23;

Запорожье +20...+22;

Донецк +21...+23;

Луганск +20...+22;

Харьков +20...+22.



Прогноз погоды в Украине на 2 июня / Карта Укргидрометцентра

Какой будет погода в Украине в ближайшее время?

2 июня местами в Украине ожидаются грозы. В частности во Львовской области стоит ждать непогоду днем. В то же время синоптики предупреждают о тумане в этом регионе. Прогнозируют видимость ночью и днем 200 – 500 метров.

В эксклюзивном интервью для 24 Канала представитель Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха сообщила, что сильной жары в начале лета ожидать не стоит, ведь температурный фон будет оставаться близким к климатической норме и резкого повышения показателей не предвидится.

По словам Птухи, погода может значительно отличаться, в зависимости от региона. Она напомнила подобную погодную ситуацию летом 2025 года, когда юг Украины страдал от жары и дефицита осадков, а на западе и севере было влажно и прохладно.