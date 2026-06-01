Об этом написал Львовский региональный центр по гидрометеорологии.

Смотрите также Приближается летнее потепление до +29: какой будет погода в первую неделю июня в Украине

Где будут грозы в Украине 2 июня?

На территории Львовской области 2 июня ночью и утром ожидают туман, видимость составит 200 – 500 метров. Днем местами пройдут грозы.

Во Львове в этот день ночью и утром туман видимостью 200 – 500 метров. Днем будет гроза. Объявили даже І уровень опасности (желтый).

Хотите ежедневно читать оперативные и качественные новости Добавьте 24 Канал в избранное в Google

Добавить

Интересно! Детальный прогноз в 28 812 населенных пунктах Украины. Узнай, какой будет погода именно в твоем городе, в новом сервисе 24 Канала.

Какая погода будет в Украине 2 июня?

В Укргидрометцентре сообщили, что по стране будет преобладать сухая погода. Дожди пройдут на западе и юго-западе – там, где будет зона влияния атмосферного фронта.

"Переменная облачность. На западе и юго-западе страны умеренные, на Закарпатье и Одесской области местами значительные дожди; на остальной территории без осадков", – проинформировали там.

Ветер преимущественно юго-восточный, 5 – 10 метров в секунду. Температура ночью +8...+13 градусов, днем +18...+23 градуса.

Ранее мы писали о том, когда ждать жару +35.