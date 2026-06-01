Про це написав Львівський регіональний центр з гідрометеорології.

Де будуть грози в Україні 2 червня?

На території Львівської області 2 червня вночі та вранці чекають на туман, видимість становитиме 200 – 500 метрів. Вдень подекуди пройдуть грози.

У Львові цього дня вночі та вранці туман видимістю 200 – 500 метрів. Удень буде гроза. Оголосили навіть І рівень небезпечності (жовтий).

Яка погода буде в Україні 2 червня?

В Укргідрометцентрі повідомили, що по країні переважатиме суха погода. Дощі пройдуть на заході та південному заході – там, де буде зона впливу атмосферного фронту.

"Мінлива хмарність. На заході та південному заході країни помірні, на Закарпатті та Одещині місцями значні дощі; на решті території без опадів", – поінформували там.

Вітер переважно південно-східний, 5 – 10 метрів на секунду. Температура вночі +8...+13 градусів, удень +18...+23 градуси.

