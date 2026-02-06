Об этом сообщило Главное управление ГСЧС Украины во Львовской области.

Читайте также На Крещатике вспыхнул отель "Днепр": пожар удалось потушить

Что произошло в селе Дулибы?

По данным ГСЧС, спасатели получили сообщение о взрыве в селе Дулибы Стрыйского района в 17:53. В результате инцидента разрушено двухэтажное здание.

Сейчас на месте взрыва работают спасатели и правоохранители: чрезвычайники ликвидируют возгорание и проводят разбор конструкций.

Между тем пресс-секретарь Львовского областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Татьяна Андреева сообщила Общественному, что в результате пожара пострадали три человека – одна женщина и двое мужчин. Двое из них получили тяжелые ожоги, еще один – ожоги средней тяжести.

Всех пострадавших госпитализировали в Стрыйскую больницу.

Что сейчас происходит на месте взрыва: смотрите видео

По словам начальника Стрыйского районного управления гражданской защиты и превентивной деятельности Андрея Пьясецкого, под завалами также может находиться человек.

В патрульной полиции Львовской области сообщили, что на 620 километре автодороги М-06 Киев-Чоп, возле села Дулибы, движение транспорта перекрыто. Правоохранители обеспечивают объезд через этот населенный пункт.

Последние новости Львовщины