Про це повідомила поліція Львівщини у коментарі 24 Каналу.
Що відомо про інцидент у Дублянах?
Як повідомляли місцеві телеграм-канали та депутат Львівської міськради Ігор Зінкевич, після 18:00 6 лютого на Львівщині нібито сталась стрілянина.
За даними речниці поліції Львівщини Аліни Подрейко, на місці працювала слідчо-оперативна група.
Як згодом додали в поліції, факт стрілянини не підтвердився. Там стався конфлікт між 4 знайомими.
"Їх доставляють до відділку поліції для складання адміністративних матеріалів", – додала речниця Аліна Подрейко. Вона також уточнила, що усі учасники події були цивільними. Ніхто не постраждав.
