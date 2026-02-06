Про це повідомила поліція Львівщини у коментарі 24 Каналу.

Дивіться також На Львівщині швидка збила 10-річну дівчинку: водій був під наркотиками

Що відомо про інцидент у Дублянах?

Як повідомляли місцеві телеграм-канали та депутат Львівської міськради Ігор Зінкевич, після 18:00 6 лютого на Львівщині нібито сталась стрілянина.

За даними речниці поліції Львівщини Аліни Подрейко, на місці працювала слідчо-оперативна група.

Як згодом додали в поліції, факт стрілянини не підтвердився. Там стався конфлікт між 4 знайомими.

"Їх доставляють до відділку поліції для складання адміністративних матеріалів", – додала речниця Аліна Подрейко. Вона також уточнила, що усі учасники події були цивільними. Ніхто не постраждав.

Останні схожі події в Україні