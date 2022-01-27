За 500 долларов обещал не увольнять: руководитель львовского ПТУ придумал хитроумную схему
Источник:полиция Львовщины
Полиция 26 января задержала руководителя одного из львовских ПТУ. Он обещал подчиненным не увольнять их и за это требовал взятки.
Чтобы остаться в должности, работникам профтехучилища нужно было заплатить руководителю 500 долларов. Мужчину задержали в его собственном кабинете.
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Руководитель требовал взятки у подчиненных
Правоохранители выяснили, что директор одного из львовских профессионально-технических училищ придумал хитрую схему получения взяток от подчиненных. Он требовал у них по 500 долларов, а взамен обещал не увольнять и не создавать проблем во время работы.
Полицейские 26 января задержали руководителя учебного заведения на рабочем месте. Перед этим он взял 11 тысяч гривен взятки у своего подчиненного.
Директор ПТУ требовал взятки у подчиненных / Фото полиции Львовщины
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Мужчине грозит тюрьма
Вскоре задержанному сообщат о подозрении в "принятии предложения, обещания или получении неправомерной выгоды должностным лицом". Если вину директора ПТУ докажут в суде, ему будет грозить от 5 до 10 лет за решеткой.
Также чиновника могут лишить права занимать определенные должности сроком до 3 лет и конфисковать все имущество. Сейчас правоохранители продолжают проводить досудебное расследование.
За деньги он обещал подчиненным не увольнять их / Фото полиции Львовщины
Мужчину задержали после получения взятки / Фото полиции Львовщины