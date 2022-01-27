За 500 долларов обещал не увольнять: руководитель львовского ПТУ придумал хитроумную схему

Полиция 26 января задержала руководителя одного из львовских ПТУ. Он обещал подчиненным не увольнять их и за это требовал взятки.

Чтобы остаться в должности, работникам профтехучилища нужно было заплатить руководителю 500 долларов. Мужчину задержали в его собственном кабинете.

К теме Требовал 50 тысяч долларов за должность директора лицея: депутат получил 7 лет тюрьмы

Руководитель требовал взятки у подчиненных

Правоохранители выяснили, что директор одного из львовских профессионально-технических училищ придумал хитрую схему получения взяток от подчиненных. Он требовал у них по 500 долларов, а взамен обещал не увольнять и не создавать проблем во время работы.

Полицейские 26 января задержали руководителя учебного заведения на рабочем месте. Перед этим он взял 11 тысяч гривен взятки у своего подчиненного.



Директор ПТУ требовал взятки у подчиненных / Фото полиции Львовщины

Интересно ГБР объявило подозрения взяточникам, которые собрали 21 тысячу долларов с раненых воинов ВСУ

Мужчине грозит тюрьма

Вскоре задержанному сообщат о подозрении в "принятии предложения, обещания или получении неправомерной выгоды должностным лицом". Если вину директора ПТУ докажут в суде, ему будет грозить от 5 до 10 лет за решеткой.

Также чиновника могут лишить права занимать определенные должности сроком до 3 лет и конфисковать все имущество. Сейчас правоохранители продолжают проводить досудебное расследование.



За деньги он обещал подчиненным не увольнять их / Фото полиции Львовщины



Мужчину задержали после получения взятки / Фото полиции Львовщины