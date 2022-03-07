Об этом заявил мэр Львова Андрей Садовый в ходе пресс-конференции.

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По его словам, в целом за время войны через Львов проехали сотни тысяч беженцев. А за сутки только через железнодорожный вокзал проходит около 50 тысяч человек.

Мы будем максимально помогать всем, кто приезжает во Львов. Именно поэтому нам и нужна поддержка международных организаций, которые имеют соответствующий опыт.

– подчеркнул мэр Львова.

К слову, в то время как во всем мире готовы принимать украинских беженцев, бегущих от войны в Украине, десятки тысяч украинцев возвращаются, чтобы бороться с оккупантами. С начала нападения России на Украину уже вернулось более 140 тысяч украинцев. Из них 80% – мужчины.

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