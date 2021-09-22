Залез на трактор и матерился: экс-мэр Самбора защищал самовольную врезку в коллектор своей фирмы

Работники Самборского водоканала обнаружили самовольную врезку в центральный коллектор города. Когда они приехали ее ликвидировать, экс-мэр Самбора Тарас Копыляк залез в ковш трактора и начал ругаться.

Инцидент произошел еще 16 сентября. Однако видео опубликовали на фейсбук-странице Самборского водоканала только 21 сентября.

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Экс-мэр защищал самовольную канализационную врезку своей фирмы

Специалисты Самборского водоканала 16 сентября на улице Годовой обнаружили самовольную врезку ТВК "Весна" в центральный коллектор города. На место вызвали спецтехнику и работников для ликвидации канализационных труб.

Владельцем торгового центра является Тарас Копыляк – бывший мэр Самбора. Он не предоставил никаких разрешительных документов и препятствовал действиям коммунального предприятия. Кроме того, мужчина угрожал расправой работникам водоканала.

На видео, которое обнародовали в сети, видно, как Копыляк куда-то звонит и ругается на работников водоканала. Затем экс-мэр вылез на трактор, пытаясь остановить ликвидацию самовольно установленных труб.

Ты что, не понимаешь?! Только попробуй, бл**ь,

– кричал экс-мэр, стоя на тракторе.

После этого Копыляк сел в ковш и продолжал звонить. В конце работникам водоканала удалось убрать канализационную врезку. Сейчас этим делом занимается полиция. Правоохранители открыли уголовное производство.

Экс-мэр Самбора защищал самовольную врезку в коллектор: видео 18+ (присутствует брань)

Коротко о Тарасе Копыляке