Залез на трактор и матерился: экс-мэр Самбора защищал самовольную врезку в коллектор своей фирмы
Источник:фейсбук Самборского водоканала
Работники Самборского водоканала обнаружили самовольную врезку в центральный коллектор города. Когда они приехали ее ликвидировать, экс-мэр Самбора Тарас Копыляк залез в ковш трактора и начал ругаться.
Инцидент произошел еще 16 сентября. Однако видео опубликовали на фейсбук-странице Самборского водоканала только 21 сентября.
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Экс-мэр защищал самовольную канализационную врезку своей фирмы
Специалисты Самборского водоканала 16 сентября на улице Годовой обнаружили самовольную врезку ТВК "Весна" в центральный коллектор города. На место вызвали спецтехнику и работников для ликвидации канализационных труб.
Владельцем торгового центра является Тарас Копыляк – бывший мэр Самбора. Он не предоставил никаких разрешительных документов и препятствовал действиям коммунального предприятия. Кроме того, мужчина угрожал расправой работникам водоканала.
На видео, которое обнародовали в сети, видно, как Копыляк куда-то звонит и ругается на работников водоканала. Затем экс-мэр вылез на трактор, пытаясь остановить ликвидацию самовольно установленных труб.
Ты что, не понимаешь?! Только попробуй, бл**ь,
– кричал экс-мэр, стоя на тракторе.
После этого Копыляк сел в ковш и продолжал звонить. В конце работникам водоканала удалось убрать канализационную врезку. Сейчас этим делом занимается полиция. Правоохранители открыли уголовное производство.
Экс-мэр Самбора защищал самовольную врезку в коллектор: видео 18+ (присутствует брань)
Коротко о Тарасе Копыляке
- По информации Dailylviv.com, Тарас Копыляк в 2010 – 2015 годах был городским головой Самбора.
- В 2015 году он проиграл выборы Юрию Гамару.
- В 2020 году Копыляк снова безрезультатно баллотировался на должность городского головы.
- Тогда он работал советником гендиректора ООО "Лиля", владеющей самбирским ТЦ "Лето".
- В 2018 году торговый центр отключали от водоснабжения из-за долгов.