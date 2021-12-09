Заложил взрывчатку в 9 ТРЦ: во Львове анонимный "минер" потребовал 20 миллионов долларов выкупа

Аноним 8 декабря сообщил о заминировании 9 торговых центров во Львове. Он потребовал 20 миллионов долларов выкупа.

Правоохранители искали взрывчатку до утра следующего дня. К счастью они ничего не нашли.

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Аноним требовал 20 миллионов долларов

Приблизительно в 21:27 в полицию позвонил дежурный СБУ. Он рассказал, что аноним сообщил о заминировании 9 торговых центров:

Victoria Gardens;

King Cross Leopolis;

Forum Lviv;

"Магнус";

"Опера Пассаж";

"Роксолана";

"ИнтерСити";

"Сундук";

"Сихов".

Неизвестный потребовал 20 миллионов долларов выкупа. В полиции Львовщины отметили, что в ТРЦ сразу же выехали специалисты-взрывотехники, кинологи, следственно-оперативные группы и патрульные.

Во Львове заминировали 9 торговых центров / Фото 24 канала и полиции Львовщины

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Эвакуировали более 3000 человек

Правоохранители эвакуировали из помещений торговых центров более 3 тысяч человек.

Victoria Gardens – 1000 человек;

King Cross Leopolis – 150 посетителей, 70 работников;

Forum Lviv – 1 418 посетителей, 450 работников;

"ИнтерСити" – 12 посетителей, 15 работников;

"Сихов" – 2 работника.

Правоохранители завершили проводить работы примерно в 4:30. Они обследовали помещения и близлежащие территории всех торговых центров. Взрывоопасные предметы не нашли.

Следователи открыли уголовное дело за "сознательно ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожении или повреждении объектов собственности". Злоумышленнику грозит от 2 до 6 лет за решеткой. В настоящее время правоохранители пытаются установить личность анонима, который сообщил о фейковом заминировании.

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