Заложил взрывчатку в 9 ТРЦ: во Львове анонимный "минер" потребовал 20 миллионов долларов выкупа

9 декабря 2021 , 11:12
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Источник:

Департамент по вопросам гражданской защиты ЛОГА

Аноним 8 декабря сообщил о заминировании 9 торговых центров во Львове. Он потребовал 20 миллионов долларов выкупа.

Правоохранители искали взрывчатку до утра следующего дня. К счастью они ничего не нашли.

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Аноним требовал 20 миллионов долларов

Приблизительно в 21:27 в полицию позвонил дежурный СБУ. Он рассказал, что аноним сообщил о заминировании 9 торговых центров:

  • Victoria Gardens;
  • King Cross Leopolis;
  • Forum Lviv;
  • "Магнус";
  • "Опера Пассаж";
  • "Роксолана";
  • "ИнтерСити";
  • "Сундук";
  • "Сихов".

Неизвестный потребовал 20 миллионов долларов выкупа. В полиции Львовщины отметили, что в ТРЦ сразу же выехали специалисты-взрывотехники, кинологи, следственно-оперативные группы и патрульные.

Во Львове заминировали 9 торговых центров / Фото 24 канала и полиции Львовщины

 

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Эвакуировали более 3000 человек

Правоохранители эвакуировали из помещений торговых центров более 3 тысяч человек.

  • Victoria Gardens – 1000 человек;
  • King Cross Leopolis – 150 посетителей, 70 работников;
  • Forum Lviv – 1 418 посетителей, 450 работников;
  • "ИнтерСити" – 12 посетителей, 15 работников;
  • "Сихов" – 2 работника.

Правоохранители завершили проводить работы примерно в 4:30. Они обследовали помещения и близлежащие территории всех торговых центров. Взрывоопасные предметы не нашли.

Следователи открыли уголовное дело за "сознательно ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожении или повреждении объектов собственности". Злоумышленнику грозит от 2 до 6 лет за решеткой. В настоящее время правоохранители пытаются установить личность анонима, который сообщил о фейковом заминировании.

Из 9 ТЦ эвакуировали 3 тысячи человек: видео

 

Автор: Ольга Котів