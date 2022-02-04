Во Львове продолжает действовать усиленный карантин: заполненность детских больниц – критическая
Источник:фейсбук Андрея Москаленко
Во Львове с каждым днем растет динамика заболеваемости коронавирусом, в частности, он все чаще поражает детей. Поэтому городская комиссия по ТЕБ и ЧС решила продолжить действие усиленных карантинных ограничений.
До 14 февраля старшеклассники будут учиться дистанционно. Решения о формате обучения учеников младших классов будут решать администрации школ.
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Во Львове – высокая динамика распространения COVID-19
Первый заместитель мэра Львова Андрей Москаленко рассказал, что 4 февраля прошло заседание городской комиссии ТЭБ и ЧС. Динамика распространения коронавируса в городе остается высокой.
В частности, уровень госпитализации больных составляет 32%. Заполненность Охматдета и детской больницы на Орлика продолжает оставаться критической. В Охматдете на лечении находится 81 пациент, в детской больнице на Орлика – 80 пациентов,
– отметил чиновник.
Кроме того, у 1 960 человек 3 февраля подтвердили коронавирус.
Во Львове продолжают действовать усиленные карантинные ограничения:
В настоящее время 19% водителей общественного транспорта и 13% работников сферы обеспечения либо болеют COVID-19, либо имеют подозрения на него.
"За январь заболел 1 581 ученик, за 4 дня февраля заболел 351 ученик. 85% учащихся начальной школы учатся дистанционно. 28% детей присутствуют в садах", – добавил Москаленко.
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Какие ограничения будут действовать во Львове
- В городе решили продолжить дистанционное обучение для учеников 5 – 11 классов до 14 февраля. После этого решения по переводу уроков в онлайн будут принимать школы, учитывая текущую эпидемиологическую ситуацию
- Переводить ли на дистанционное обучение учеников младших классов, школы будут решать самостоятельно.
- До 14 февраля кружки, заведения внешкольного образования или досуга, музыкальные школы должны работать только в онлайне.
- Кафе, рестораны, бары, фитнес-центры, бассейны и непродовольственные рынки могут продолжить работу только при наличии сертификата о полной вакцинации или свежего отрицательного теста на коронавирус у всех работников и посетителей.
- Продовольственные рынки могут работать, если все работники будут вакцинированы или будут иметь отрицательный ПЦР-тест.
- Работа в заведениях развлекательной деятельности и проведение массовых мероприятий возможны только при полной вакцинации и наличии негативного теста у организаторов и посетителей.
- Работа детских развлекательных заведений – запрещена.
Адаптивный карантин в Украине / Данные: Минздрав / Инфографика 24 канала
Текст поста Андрея Москаленко:
Завершили заседание комиссии ТЭБ и ЧС: Динамика распространения ковида остается высокой. В частности:
- Уровень госпитализации больных составляет 32%.
- Заполненность Охматдета и детской больницы на Орлика продолжает оставаться критической. В Охматдете на лечении находится 81 пациент, в детской больнице Орлика – 80 пациентов.
- За последние сутки было подтверждено 1 960 новых случаев заболеваемости ковидом.
- 19% водителей общественного транспорта имеют подтвержденный ковид или подозрение.
- 13% работников сферы обеспечения имеют подтвержденный ковид или подозрение.
- За январь заболели 1 581 ученик, за 4 дня февраля заболел 351 ученик.
- 85% учащихся начальной школы обучаются дистанционно.
- 28% детей присутствует в садах.
Соответственно, комиссия приняла следующие решения:
- Продолжено дистанционное обучение для старшей школы (5 – 11 классы) до 14.02.2022.
- С 14.02.2022 решение о переводе на дистанционное обучение будут принимать школы, учитывая текущую эпидемиологическую ситуацию.
- Относительно обучения начальной школы – учитывая эпидемиологическую ситуацию, школы самостоятельно принимают решение о переводе на дистанционное обучение.
- Деятельность кружков, заведений внешкольного образования и досуга, музыкальных школ возможна только в онлайн-режиме (до 14.02.2022).
- Работа заведений общепита возможна при полной вакцинации или отрицательном тесте (работников и посетителей).
- Работа непродовольственных рынков возможна при полной вакцинации или отрицательном тесте (работников и посетителей).
- Работа продовольственных рынков возможна при полной вакцинации или отрицательном тесте (работников).
- Работа спортивных залов, фитнес-центров, бассейнов возможна при полной вакцинации или отрицательном тесте (работников и посетителей).
- Прием посетителей в заведениях развлекательной деятельности и проведение массовых мероприятий возможны при полной вакцинации и отрицательного теста (организаторов и посетителей).
- Запрещена работа детских развлекательных заведений.
Берегите себя и родных!