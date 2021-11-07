Жена Юрия Досяка рассказала о причинах внезапной смерти ветерана АТО

Супруга Юрия Досяка высказалась о причине его внезапной смерти. Она подчеркнула, что жизнь ветерана унес не коронавирус, как ошибочно написали в ряде СМИ.

Об этом Наталья Гнатив написала в своем фейсбуке. Она пожаловалась на антивакцинаторов, которые подхватили и распространили ложную информацию о смерти ее мужа.

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Информация о коронавирусе – ложная

Жена Юрия Досяка подчеркнула, что он умер не из-за осложнений коронавируса, ведь коронавирусом вообще не болел. Накануне он попал в больницу с тяжелой двусторонней пневмонией. Боевой собрат ветерана Харитин Старский сообщил о внезапной остановке сердца.

Прекратите бросать дерьмо на вентилятор и прикасаться своим грязным антивакцинаторским языком к доброму имени моего мужа,

– написала Гнатив.

Как сообщает "Детектор медиа", после того, как украинские СМИ написали, что Досяк умер от коронавируса, за это живо "ухватились" антивакцинаторы. Они принялись активно распространять ложную информацию о причине смерти, указывая, что ветеран был вакцинирован (это правда).

"И теперь в соцсетях без конца оскорбляют его память, лживо используя как "доказательство" их безумных теорий", – отметил журналист Отар Довженко.

Что известно о Юрии Досяке

Львовянин Юрий Досяк был участником Революции Достоинства. Майдан. Когда началась российско-украинская война, мужчина пошел добровольцем в батальон "Донбасс".

Он прошел Иловайский котел и пережил плен – в течение 119 дней российские наемники удерживали его в Донецке.

Впоследствии, после возвращения из войны, Досяк создал фермерское хозяйство. Оно должно было стать реабилитационным центром для военных ветеранов.

Текст поста Наталки Гнатив в фейсбуке:

"Накипело. Юрко умер не от осложнений коронавируса, потому что коронавирусом не болел. Прекратите бросать дерьмо на вентилятор и касаться своим грязным антивакцинаторским языком к доброму имени моего мужа. Никаких комментариев. Беспощадный бан за попытки залезть мне под кожу. Если есть возможность и не боитесь ссор, распространите это обращение. Также прошу проследить, чтобы не возникало дискуссий на эту тему под перепостами. Юрий Досяк, извини..."