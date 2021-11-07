Про це Наталка Гнатів написала у своєму фейсбуці. Вона поскаржилася на антивакцинаторів, які підхопили й поширюють неправдиву інформацію про смерть її чоловіка.

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Інформація про коронавірус – неправдива

Дружина Юрія Досяка підкреслила, що він помер не від ускладнень коронавірусу, адже коронавірусом взагалі не хворів. Напередодні він потрапив до лікарні з важкою двосторонньою пневмонією. Бойовий побратим ветерана Харитін Старський повідомив про раптову зупинку серця.

Припиніть кидати лайно на вентилятор і торкатись своїм брудним антиваксерським язиком доброго імені мого чоловіка,

– написала Гнатів.

Як повідомляє "Детектор медіа", після того, як українські ЗМІ написали, що Досяк помер від коронавірусу, за це жваво "вхопилися" антивакцинатори. Вони взялися активно розповсюджувати неправдиву інформацію про причину смерті, вказуючи, що ветеран був вакцинований (це правда).

"І тепер у соцмережах без кінця паплюжать його пам'ять, брехливо використовуючи як "доказ" їхніх безумних теорій", – зазначив журналіст Отар Довженко.

Що відомо про Юрія Досяка

Львів'янин Юрій Досяк був учасником Революції Гідності. Майдан. Коли почалася російсько-українська війна, чоловік пішов добровольцем у батальйон "Донбас".

Він пройшов Іловайський котел та пережив полон – протягом 119 днів російські найманці утримували його у Донецьку.

Згодом, після повернення з війни, Досяк створив фермерське господарство. Воно мало стати реабілітаційним центром для військових ветеранів.

Текст допису Наталки Гнатів у фейсбуці:

"Накипіло. Юрко помер НЕ від ускладнень коронавірусу, бо коронавірусом НЕ хворів. Припиніть кидати лайно на вентилятор й торкатись своїм брудним антиваксерським язиком доброго імені мого чоловіка. Жодних коментарів. Нещадний бан за спроби залізти мені під шкіру. Якщо є можливість і не боїтесь лайки, поширте це звернення. Також прошу простежити, щоб не виникало дискусій на цю тему під перепостами. Юрко Досяк, пробач..."