Девушка справила нужду под памятником Бандеры во Львове: что говорят в полиции
Источник:24 канал
В соцсетях распространили скандальное видео, на котором женщина справляет нужду под памятником Степану Бандере во Львове. После резонанса запись удалили. Пока в сети люди возмущаются, правоохранители изучают информацию.
За комментарием 24 канал обратился в управление Нацполиции во Львовской области. Правоохранители сообщили, что знают об этом случае.
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В полиции проводят проверку инцидента
Проводим проверку,
– сказала пресс-секретарь Нацполиции Львовщины Светлана Добровольская.
Судя по погоде на видео, скандальный случай произошел в теплое время года. Однако известно о записи стало лишь в начале января. Новость активно распространили в соцсетях. В основном люди возмущены таким поведением женщины.
Люди резко критикуют поступок женщины
Так в сообществе Varta1 люди называют поступок "полной деградацией". Также пользователи предлагают разнообразные способы наказания – от "депортации из Украины" до "уборки территории".
"Полная деградация. Речь идет даже не о Бандере, его таким не осквернишь, а о потере стыда – снятие трусов на камеру в общественном месте. Вот такая себе популярность".
"Когда в голове вместо мозгов дерьмо, то тем оно и мыслит".
"Разве такое чудо можно назвать девушкой?"
"Больное общество".
"Следующее видео с извинениями соплями и слезами... Уже налаженная схема хайпа".
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Что известно о скандальном видео под памятником Бандеры во Львове:
- Видео появилось на ресурсе Vimeo 3 декабря около 15:00.
- Опубликованное видео цинично назвали "Приглашение к мирному разговору".
- На видео видно, как молодая девушка присела под памятником и справляет нужду. После этого она надевает нижнее белье, шорты и уходит. На фоне все это время звучит песня "Батько наш, Бандера".
- Запись была больше недоступна.
- На странице автора в Vimeo было указано, что профиль принадлежит Наталье Деревянко.