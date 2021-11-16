СБУ проводить обшуки у відомого львівського антивакцинатора Остапа Стахіва

16 листопада 2021 , 14:17
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Джерело:

ZAXID.NET

Співробітники СБУ проводять обшуки у квартирі львівського провокатора Остапа Стахіва. Ймовірно, вони пов'язані з депутатськими зверненнями щодо його антивакцинаторської діяльності.

До помешкання Стахіва також прийшли багато його прихильників. Інформацію про обшуки підтвердили у правоохоронних органах.

До теми Депутати звернулися до СБУ щодо діяльності львівського антивакцинатора Остапа Стахіва

СБУ проводить обшук у квартирі Стахіва

Одразу кілька телеграм-каналів 16 листопада повідомили, що СБУ проводить обшуки у львівського антивакцинатора Остапа Стахіва. На відео, яке оприлюднили в мережі, видно, як у квартирі та під'їзді будинку №60 на вулиці Франка зібралося багато людей. Саме там мешкає Остап Стахів.

На відео видно співробітників СБУ в касках, медиків та людей в цивільному одязі. У пресслужбі СБУ поки не надають офіційних коментарів щодо обшуків.

Дивіться відео з місця події:

Окрім правоохоронців, у квартиру Стахіва прийшли кілька десятків його однодумців. Серед них є так звані журналісти Стремоусова – прихильники херсонського антивакцинатора та провокатора Кирила Стремоусова.

СБУ проводить обшук у Стахіва: відео

Зауважте! Обшуки можуть бути пов'язаними зі зверненнями депутатів щодо діяльності Остапа Стахіва. Народні обранці скерували в СБУ заяви про притягнення його до відповідальності за поширення фейків про вакцинацію. 

Коротко про Остапа Стахіва

  • 35-річний Остап Стахів – відомий у Львові провокатор та організатор замовних акцій.
  • Від початку пандемії він публічно заявляв, що коронавірусу немає.
  • Стахів постійно поширює різноманітні фейки про вакцинацію та теорії всесвітньої змови.
  • Він переконує своїх прихильників, що пандемія COVID-19 – вигадка. Фейсбук та ютюб-сторінки Стахіва через це неодноразово блокували.
  • Також під час карантину він влаштовував провокації у лікарнях та навчальних закладах Львова та інших українських міст.
  • Саме Стахів організував пікет антивакцинаторів у Києві 3 листопада.
  • Він називає себе керівником незареєстрованої організації "Права людей" і збирає на її рахунок гроші для своїх акцій.

Дивіться трансляцію з квартири Остапа Стахіва:

 

Автор: Ольга Котів