СБУ проводить обшуки у відомого львівського антивакцинатора Остапа Стахіва

Співробітники СБУ проводять обшуки у квартирі львівського провокатора Остапа Стахіва. Ймовірно, вони пов'язані з депутатськими зверненнями щодо його антивакцинаторської діяльності.

До помешкання Стахіва також прийшли багато його прихильників. Інформацію про обшуки підтвердили у правоохоронних органах.

До теми Депутати звернулися до СБУ щодо діяльності львівського антивакцинатора Остапа Стахіва

СБУ проводить обшук у квартирі Стахіва

Одразу кілька телеграм-каналів 16 листопада повідомили, що СБУ проводить обшуки у львівського антивакцинатора Остапа Стахіва. На відео, яке оприлюднили в мережі, видно, як у квартирі та під'їзді будинку №60 на вулиці Франка зібралося багато людей. Саме там мешкає Остап Стахів.

На відео видно співробітників СБУ в касках, медиків та людей в цивільному одязі. У пресслужбі СБУ поки не надають офіційних коментарів щодо обшуків.

Дивіться відео з місця події:

Окрім правоохоронців, у квартиру Стахіва прийшли кілька десятків його однодумців. Серед них є так звані журналісти Стремоусова – прихильники херсонського антивакцинатора та провокатора Кирила Стремоусова.

СБУ проводить обшук у Стахіва: відео

Коротко про Остапа Стахіва

35-річний Остап Стахів – відомий у Львові провокатор та організатор замовних акцій.

Від початку пандемії він публічно заявляв, що коронавірусу немає.

Стахів постійно поширює різноманітні фейки про вакцинацію та теорії всесвітньої змови.

Він переконує своїх прихильників, що пандемія COVID-19 – вигадка. Фейсбук та ютюб-сторінки Стахіва через це неодноразово блокували.

Також під час карантину він влаштовував провокації у лікарнях та навчальних закладах Львова та інших українських міст.

Саме Стахів організував пікет антивакцинаторів у Києві 3 листопада.

Він називає себе керівником незареєстрованої організації "Права людей" і збирає на її рахунок гроші для своїх акцій.

Обшуки можуть бути пов'язаними зі зверненнями депутатів щодо діяльності Остапа Стахіва. Народні обранці скерували в СБУ заяви про притягнення його до відповідальності за поширення фейків про вакцинацію.

Дивіться трансляцію з квартири Остапа Стахіва: