На сході України загинув 32-річний воїн із Львівщини Микола Оприск

Від ворожої кулі загинув 32-річний захисник України Микола Оприск. Воїн був родом із Львівщини.

Микола Оприск був ветераном АТО. Він захищав Україну ще з 2014 року. Про це розповіли в Миколаївській ОТГ, звідки був родом Микола.

Зверніть увагу Від ворожої кулі на Сході загинув військовий з Львівщини

Знову смуток прийшов у нашу ОТГ. У війні, на сході країни загинув наш мужній патріот, наш земляк – 32-річний Микола Оприск,

– мовиться в повідомленні.

Коли Росія знову напала на Україну, Микола одразу вирушив на захист держави.

Воїн був родом із Вербожа, єдиним сином у батьків.

Редакція 24 каналу висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого героя.