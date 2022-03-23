Микола Оприск був ветераном АТО. Він захищав Україну ще з 2014 року. Про це розповіли в Миколаївській ОТГ, звідки був родом Микола.
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Знову смуток прийшов у нашу ОТГ. У війні, на сході країни загинув наш мужній патріот, наш земляк – 32-річний Микола Оприск,
– мовиться в повідомленні.
Коли Росія знову напала на Україну, Микола одразу вирушив на захист держави.
Воїн був родом із Вербожа, єдиним сином у батьків.
Редакція 24 каналу висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого героя.