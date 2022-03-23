Николай Оприск был ветераном АТО. Он защищал Украину еще с 2014 года. Об этом рассказали в Николаевской ОТГ, откуда был родом Николай.

Обратите внимание От вражеской пули на востоке погиб военный с Львовщины

Опять грусть пришла в нашу ОТГ. В войне на востоке страны погиб наш мужественный патриот, наш земляк – 32-летний Николай Оприск,

– говорится в сообщении.

Когда Россия снова напала на Украину, Николай сразу отправился на защиту государства.

Он был родом из Вербова, единственным сыном у родителей.

Редакция 24 канала выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего героя.