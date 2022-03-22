Констянтин був активним діячем та головою правління громадської організації "Львівська обласна спілка АТО та сімей загиблих".

До слова Захищав українське небо: у бою загинув офіцер ППО Віктор Сушков

"Пішла з життя людина прекрасної душі, відкритого і доброго серця. Не вистачає слів, щоб передати смуток та біль, який чорним крилом торкнувся не лише сім'ї, а й нас усіх, які знали Костянтина", – мовиться у повідомлені.

В загиблого Героя залишились дружина та діти.

Костянтин Дерюгін загинув від ворожої кулі / Фото з фейсбук-сторінки воїна

Редакція 24 каналу висловлює співчуття родині та близьким Костянтина Дерюгіна.