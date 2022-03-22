Росіяни вбили 30-річного офіцера, коли він закривав небо над українськими мирними містами від російських ракет.

Читайте також Від рук окупанта загинула військова з Житомирщини Олександра Бургарт

Віктор Сушков обороняв Україну з 24 лютого

Чоловік був уродженцем Єнакієвого. Віктор Сушков втратив малу батьківщину через російського агресора, тому свідомо обрав шлях військового й пишався тим, що може захищати батьківщину.

Служив він в одній із військових частин на Дніпропетровщині. У 2021 році одружився, мріяв мати дітей.

Та коли 24 лютого Росія розпочала повномасштабну війну проти України, з перших хвилин Віктор Сушков, як і тисячі його побратимів, став на захист рідної землі.

У війні за Україну військовий загинув

Військовий загинув під час виконання бойового завдання на Сумщині, під містом Охтирка. Перед тим український захисник встиг збити смертоносну ракету і врятувати десятки, а то й сотні життів українців.

Редакція 24 каналу висловлює співчуття дружині та всім рідним і близьким Віктора Сушкова. Світла пам'ять Герою!

Зверніть увагу – як росіяни вбивають цивільних: історії постраждалих людей – дивитись відео