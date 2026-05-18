Афера на 500 мільйонів: нові деталі справи із захоплення землі біля Оперного у Львові

Львівська міська рада хоче облаштувати громадський простір на місці біля Оперного театру у Львові, де впродовж 30 років працював ринок "Добробут". Однак вже кілька років тривають суперечки у суді за землю, якою на підставі сумнівних документів заволоділа фірма "Галінвест".

У понеділок, 18 травня, було заплановане чергове засідання у Західному апеляційному господарському суді щодо скасування права власності "Галінвест" на земельну ділянку. Журналістка 24 Каналу Зоряна Казмірук розповіла, що засідання не відбулося через самовідвід судді.

Що відомо про справу?

У 1990-х роках Львівська міська рада разом з українсько-австрійською організацією вирішили створити "Галінвест" і збудувати на ділянці біля Оперного театру п'ятиповерховий готель. Однак згодом через кризу будівництво не продовжилося, а залишилося лише на рівні фундаменту. У 2004 році на тому місці тимчасово облаштували ринок. Потім міськраду виключили зі складу засновників фірми і привласнили цю землю.

У 2020 – 2022 роках компанія "Галінвест" зареєструвала право власності на користування ділянкою та на торговий центр. У такий спосіб місто виключили та почали використовувати землю у центрі міста у своїх інтересах.

Ринок "Добробут" закрили. Там запрацювала мережа супермаркетів "Арсен", який теж незабаром припинить свою діяльність. Міська рада закликала підприємців не орендувати там приміщення.

Зверніть увагу! У грудні 2020 року реєстратор Солонківської сільської ради Максим Живко зареєстрував за ТОВ "СУАП "Галінвест" право користування земельною ділянкою. За день до початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну реєстратори Глинянської міської ради зареєстрували право власності на промислово-продовольчий торговий центр. Саме це стало підставою, чому Львівська міська рада звернулась до суду.

Нещодавно з'явилися нові деталі у цій справі. Державній реєстраторці Оксані Карбовник оголосили про підозру. У 2020 році вона зареєструвала право власності на користування земельною ділянкою на Площі Князя Осмомисла, де був колишній ринок "Добробут". Саме про цю ділянку місто судиться з "Галінвестом".

Також раніше отримала підозру ще одна державна реєстраторка Анастасія Марушко. Вона зареєструвала право власності на неіснуючий торговий комплекс. Тобто у такий спосіб міська рада втратила майна на 500 мільйонів гривень,

– зазначила Зоряна Казмірук.

Попереднє засідання, яке було заплановане у квітні, теж не відбулося. Тоді під стінами суду міська влада влаштувала презентацію майбутнього скверу, показала, який вигляд він матиме. Цей проєкт обирали у межах конкурсу.

Львівська міськрада планує облаштувати там велику зелену зону зі скверами, фонтанами, дитячими майданчиками, планують посадити понад 200 дерев. Також там запланували будівництво паркінгу, укриття.

Як розвиватимуться події далі?

Заступник міського голови Львова з містобудування Любомир Зубач розповів, що у Верховному Суді місто виграло справу. Зараз громада очікує на рішення Західного апеляційного господарського суду, де одна суддя колегії взяла самовідвід.

Нічого, буде інша суддя, будемо продовжувати розгляд справи. Насправді ми дуже сподіваємося, що в результаті цього судового розгляду буде зупинено найбільшу земельну аферу століття, коли в громади Львова біля Оперного театру було незаконно вилучено земельну ділянку. Судовий процес вже іде доволі довго,

– заявив посадовець.

За його словами, у громади є чітка позиція, львів'яни максимально підтримують те, щоб біля Оперного театру був громадський простір. Однак для того, щоб його облаштувати, потрібно встановити у юридичній площині незаконність дій "Галінвесту". Зубач пригадав, що раніше підприємцям дали можливість зробити тимчасовий ринок, однак було зареєстровано право власності на житлові приміщення.

По сфальшованих документах оформили право постійного користування на земельну ділянку. Це понад пів гектара землі в самому центрі міста біля Оперного театру. Так само по цій справі правоохоронні органи оголосили про підозру. Ми очікуємо, що ця перерва не буде тривати дуже довго. Судове засідання продовжиться, встановлять очевидне, що дії були незаконними, і треба повернути землю громаді міста Львова,

– підкреслив він.

Представники компанії "Галінвест" беруть участь у судових засіданнях. Заступник мера Львова з містобудування зауважив, що фірма постійно маніпулює та звинувачує міську владу, що нібито вона "порушує інвестиційний клімат".

Зараз мережа "Арсен" у кінці травня припиняє свою діяльність. Очевидно, "Галінвест" знову буде шукати орендарів. Проте міська влада радить не погоджуватися, адже Львів буде відстоювати інтереси своїх мешканців. Тому згодом орендар може стати співучасником незаконних дій.

Міська рада виграла Верховний суд: що відомо?

Відомо, що станом на зараз судова справа щодо ділянки в центрі міста вже іде по другому колу. Під час першого Львівська міськрада виграла Верховний суд. Він скасував рішення попередніх інстанцій, які були не на користь міста, і скерував справу на новий розгляд.

Львівська влада наголошує, що позиція "Галінвесту" є цинічною та демонструє неповагу до громади. Представники фірми заявляють про "несправедливе" ставлення до інвесторів.

Нагадаємо, що у травні 2023 року мер Львова Андрій Садовий заявив, що ситуація навколо земельної ділянки – це мародерство та грабіж. Він звернувся до Генпрокурора із закликом стати на захист громади Львова. Він наголосив, що фірма "Галінвест", яка зареєстрована у Москві, ще на початку незалежності обманула міську владу.