За цим майбутнє, – віцепрезидент Європейського інвестбанку вразив сумою інвестицій у Львівщину

Львів та Львівська область вже давно співпрацює з Європейським інвестиційним банком. Спільно вже вдалося реалізувати низку важливих проєктів. А кількість інвестицій вираховується сотнями мільйонів євро.

Віцепрезидент ЄІБ Карл Негаммер розповів 24 Каналу, що Європейський інвестиційний банк вже інвестував в Україну понад 4 мільярди євро. Один зі справді взірцевих проєктів вдалося реалізувати у Львові. Він напряму вплинув на життя мешканців міста.

У Львові оновили громадський транспорт спільно з ЄІБ

За словами Негаммера, оновлення громадського транспорту у Львові – взірцевий проєкт, який демонструє, як саме мають працювати інвестиції. Важливо, що і трамваї, і низькопідлогові автобуси виробляють саме в місті. Від цього буквально виграють усі: Львів оновлює транспорт, а мешканці отримують роботу.

Такі проєкти дають робочі місця. А стабільна робота дає людям майбутнє. Вони хочуть залишитися вдома, тут працювати та будувати життя,

– розповів Негаммер.

Віцепрезидент був вражений тими результатами, які вдалося досягти у Львові. Особливо здивувало його те, що у Львові виробляють електробуси.

Чесно кажучи, я був вражений від того, чого ви вже змогли досягнути. Мене приголомшило, що у Львові також виробляють електроавтобуси. Робиться дуже багато всього. І це правильний шлях. Ми інвестували у Львів та Львівську область 180 мільйонів євро. Це важлива інвестиція в майбутнє міста та області. З нетерпінням чекаємо співпраці та нових проєктів,

– зауважив Негаммер.

Зверніть увагу! Негаммер наголосив, що Україна є надзвичайно цікавою державою для інвестицій. Йдеться як про короткострокові вкладення, де гроші скеровують на бізнес, що створить більше робочих місць. Однак не менш важливими є й середньострокові інвестиції, аби допомогти Україні розбудувати інфраструктурні мережі для покращення сполучення з ЄС. Такі проєкти допоможуть державі швидше відновитися після завершення повномасштабної війни.

Які ще проєкти реалізували у Львові?

Мер Андрій Садовий наголосив, що Європейський інвестиційний банк співпрацює зі Львовом у різних сферах. Зокрема за їхньої підтримки проводять термомодернізацію лікарні Святого Луки. Триває ремонт у лікарні Святого Миколая та в лікарні Святого Пантелеймона.

До того ж Львів отримав 17,4 мільйона євро кредиту на закупівлю низькопідлогових трамваїв, які вже курсують вулицями. Окрім цього, місто отримає ще 48 автобусів, які виготовлять у Львові. Не менш важливо, що за підтримки інвестбанку добудовують школу в Брюховичах, де зможе навчатися до 900 учнів.

Як відомо, віцепрезидент Європейського інвестиційного банку Карл Негаммер разом з делегацією установи прибув до України. Візит тривав з 26 по 29 квітня. У Львові відбулася зустріч з Андрієм Садовим, з яким обговорили подальшу співпрацю. Зокрема йдеться про можливе фінансування нового хірургічного корпусу у місті.