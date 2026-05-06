Вице-президент ЕИБ Карл Негаммер рассказал 24 Каналу, что Европейский инвестиционный банк уже инвестировал в Украину более 4 миллиардов евро. Один из действительно образцовых проектов удалось реализовать во Львове. Он напрямую повлиял на жизнь жителей города.

Во Львове обновили общественный транспорт совместно с ЕИБ

По словам Негаммера, обновление общественного транспорта во Львове – образцовый проект, который демонстрирует, как должны работать инвестиции. Важно, что и трамваи, и низкопольные автобусы производят именно в городе. От этого буквально выигрывают все: Львов обновляет транспорт, а жители получают работу.

Такие проекты дают рабочие места. А стабильная работа дает людям будущее. Они хотят остаться дома, здесь работать и строить жизнь,

– рассказал Негаммер.

Вице-президент был поражен теми результатами, которые удалось достичь во Львове. Особенно удивило его то, что во Львове производят электробусы.

Честно говоря, я был поражен от того, чего вы уже смогли достичь. Меня ошеломило, что во Львове также производят электроавтобусы. Делается очень много всего. И это правильный путь. Мы инвестировали во Львов и Львовскую область 180 миллионов евро. Это важная инвестиция в будущее города и области. С нетерпением ждем сотрудничества и новых проектов,

– отметил Негаммер.

Обратите внимание! Негаммер отметил, что Украина является чрезвычайно интересным государством для инвестиций. Речь идет как о краткосрочных вложениях, где деньги направляют на бизнес, что создаст больше рабочих мест. Однако не менее важны и среднесрочные инвестиции, чтобы помочь Украине построить инфраструктурные сети для улучшения сообщения с ЕС. Такие проекты помогут государству быстрее восстановиться после завершения полномасштабной войны.

Какие еще проекты реализовали во Львове?

Мэр Андрей Садовый отметил, что Европейский инвестиционный банк сотрудничает со Львовом в различных сферах. В частности при их поддержке проводят термомодернизацию больницы Святого Луки. Продолжается ремонт в больнице Святого Николая и в больнице Святого Пантелеймона.

К тому же Львов получил 17,4 миллиона евро кредита на закупку низкопольных трамваев, которые уже курсируют по улицам. Кроме этого, город получит еще 48 автобусов, которые изготовят во Львове. Не менее важно, что при поддержке инвестбанка достраивают школу в Брюховичах, где сможет учиться до 900 учеников.

Как известно, вице-президент Европейского инвестиционного банка Карл Негаммер вместе с делегацией учреждения прибыл в Украину. Визит длился с 26 по 29 апреля. Во Львове состоялась встреча с Андреем Садовым, с которым обсудили дальнейшее сотрудничество. В частности речь идет о возможном финансировании нового хирургического корпуса в городе.