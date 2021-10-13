Скоїв особливо важкий злочин: у Львові СБУ затримала турка, якого шукав Інтерпол

У Львові співробітники СБУ затримали турка, який перебував у міжнародному розшуку. Іноземець скоїв у себе на батьківщині особливо важкий злочин.

Чоловік перебував в Україні незаконно. Зловмисника викрили патрульні та співробітники Департаменту контррозвідки СБУ.

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У Львові затримали турка, якого шукав Інтерпол

Контррозвідка СБУ викрила у Львові громадянина Туреччини, який перебуває у міжнародному розшуку. На батьківщині його підозрюють у вчиненні особливо тяжкого злочину, поєднаного з погрозами життю правоохоронцю. За версією слідства, чоловік у складі злочинної групи скоїв розбій з використанням зброї.

За даними спецслужби, іноземець незаконно перебував на території України й намагався легалізуватися у нашій державі, щоб уникнути кримінальної відповідальності,

– розповіли у пресслужбі СБУ.

Галицький районний суд Львова обрав чоловікові запобіжний захід. Його взяли під варту для наступної екстрадиції до Туреччини.

Дивіться відео, як СБУ затримала турка, якого шукав Інтерпол:

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