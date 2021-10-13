Скоїв особливо важкий злочин: у Львові СБУ затримала турка, якого шукав Інтерпол
Джерело:СБУ
У Львові співробітники СБУ затримали турка, який перебував у міжнародному розшуку. Іноземець скоїв у себе на батьківщині особливо важкий злочин.
Чоловік перебував в Україні незаконно. Зловмисника викрили патрульні та співробітники Департаменту контррозвідки СБУ.
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У Львові затримали турка, якого шукав Інтерпол
Контррозвідка СБУ викрила у Львові громадянина Туреччини, який перебуває у міжнародному розшуку. На батьківщині його підозрюють у вчиненні особливо тяжкого злочину, поєднаного з погрозами життю правоохоронцю. За версією слідства, чоловік у складі злочинної групи скоїв розбій з використанням зброї.
За даними спецслужби, іноземець незаконно перебував на території України й намагався легалізуватися у нашій державі, щоб уникнути кримінальної відповідальності,
– розповіли у пресслужбі СБУ.
Галицький районний суд Львова обрав чоловікові запобіжний захід. Його взяли під варту для наступної екстрадиції до Туреччини.
Дивіться відео, як СБУ затримала турка, якого шукав Інтерпол:
Коротко про останні подібні випадки в Україні
- У Києві правоохоронці затримали болгарського наркоторговця Евеліна Банева-Брендо. Його з 2016 року шукав Інтерпол. Востаннє Банева-Брендо засудили до 6 років за ґратами за відмивання грошей і незаконний збут наркотиків.
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