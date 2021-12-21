На смерть збив батька журналіста 24 каналу: експерти підтвердили провину водія

Львів'янин Юрій Щербінін 4 листопада збив на пішохідному переході 71-річного батька журналіста 24 каналу Володимира Шляхтіна. Фахівці провели експертизу відео з місця аварії. Вони дійшли висновку, що водій міг зупинитися, але не зробив цього.

Водієві обрали запобіжний захід – 60 діб під варто без можливості внесення застави. Наразі він перебуває у СІЗО.

До теми Водієві, який на смерть збив тата журналіста 24 каналу, не провели перевірки на наркотики

Технічних перешкод для зупинки не було

На вулиці Шевченка у Львові 4 листопада трапилася моторошна ДТП – Юрій Щербінін за кермом Toyota Avensis на смерть збив 71-річного батька журналіста 24 каналу Володимира Шляхтіна. У момент зіткнення чоловік переходив дорогу пішохідним переходом. Внаслідок потужного удару пішохода відкинуло на кілька метрів. Він отримав надзвичайно важкі травми та загинув на місці події.

Експертиза на алкоголь встановила, що у момент аварії Щербінін був п'яним. У його крові виявили 1,55 проміле алкоголю, що майже у 8 разів перевищує допустиму норму. Однак цей показник міг бути й вищим, адже перевірку провели приблизно за 3 години після ДТП. За словами адвоката родини загиблого Олега Мицика, така експертиза повинна була відбутися не більше ніж за 2 години.

Дивіться фото з місця ДТП / Фото 24 каналу, поліції та Патрульної поліції Львівщини

Цікаво "То вас треба посадити": що відомо про водія, який на смерть збив тата журналіста 24 каналу

Щоб встановити усі обставини аварії, слідчий призначив комплексну судову автотехнічну експертизу. Фахівці зробили розкадрування відео з місця ДТП та детально його дослідили. Експерти встановили, що у Щербініна не було технічних перешкод, щоб зупинитися перед пішохідним переходом. Авто рухалось зі швидкістю 81 – 90 кілометрів за годину, а загиблий вийшов на перехід за 5,41 секунди до трагедії. Тож водій, згідно з правилами дорожнього руху, повинен був загальмувати.



Водій міг зупинитися перед переходом / Фото 24 каналу

Фахівці зазначили, що аварія трапилася через порушення Щербініним пунктів 18.1 та 18.4 ПДР. У них мовиться, що водії, наближаючись до пішохідного переходу, повинні зменшити швидкість, а в разі потреби – зупинитися. На відео з місця аварії видно, що авто, яке їхало попереду Toyota Avensis, зупинилося перед пішохідним переходом. Тож, за правилами дорожнього руху, Щербінін також повинен був загальмувати, але чомусь цього не зробив.

Водій не зменшив швидкості перед переходом: відео

Коротко про ДТП, у якій загинув тато журналіста 24 каналу

Смертельна аварія трапилася приблизно о 14:15 біля будинку № 134 на вулиці Шевченка. 38-річний Юрій Щербінін, керуючи автівкою Toyota Avensis, на смерть збив 71-річного львів'янина – тата журналіста 24 каналу Володимира Шляхтіна.

Правоохоронці затримали водія на місці ДТП. Для перевірки на алкоголь та наркотики його відвезли у медзаклад.

Експертиза встановила, що на момент ДТП чоловік був п'яним. Однак перевірки на наркотики не зробили через те, що матеріалу було недостатньо.

У 2016 році Щербініна вже притягали до відповідальності за п'яне кермування. Тоді він відбувся лише невеличким штрафом. Суддя навіть не позбавила львів'янина водійського посвідчення.

Винуватця моторошної аварії помістили на 60 діб у СІЗО без права внесення застави.

Підозрюваному загрожує від 5 до 10 років у в'язниці з позбавленням водійського посвідчення на той самий термін.

П'яний водій на смерть збив батька журналіста 24 каналу: відео 18+