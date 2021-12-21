Водителю избрали меру пресечения – 60 суток под стражей без возможности внесения залога. В настоящее время он находится в СИЗО.

К теме Водителю, который насмерть сбил отца журналиста 24 канала, не провели проверку на наркотики

Технических препятствий для остановки не было

На улице Шевченко во Львове 4 ноября произошло жуткое ДТП – Юрий Щербинин за рулем Toyota Avensis насмерть сбил 71-летнего отца журналиста 24 канала Владимира Шляхтина. На момент столкновения мужчина переходил дорогу по пешеходному переходу. В результате мощного удара пешехода отбросило на несколько метров. Он получил очень тяжелые травмы и погиб на месте происшествия.

Экспертиза на алкоголь установила, что на момент аварии Щербинин был пьян. В его крови было обнаружено 1,55 промилле алкоголя, что почти в 8 раз превышает допустимую норму. Однако этот показатель мог быть и выше, ведь проверку провели примерно через 3 часа после ДТП. По словам адвоката семьи погибшего Олега Мицика, такая экспертиза должна была состояться не более чем через 2 часа.

Смотрите фото с места ДТП / Фото 24 канала, полиции и Патрульной полиции Львовщины

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Чтобы установить обстоятельства аварии, следователь назначил комплексную судебную автотехническую экспертизу. Специалисты произвели раскадрование видео с места ДТП и подробно его исследовали. Эксперты установили, что у Щербинина не было технических препятствий, чтобы остановиться перед пешеходным переходом. Автомобиль двигался со скоростью 81 – 90 километров в час, а погибший вышел на переход за 5,41 секунды до трагедии. Так что водитель, согласно правилам дорожного движения, должен был затормозить.

Водитель мог остановиться перед переходом / Фото 24 канала

Специалисты отметили, что авария произошла из-за нарушений Щербининым пунктов 18.1 и 18.4 ПДД. В них говорится, что водители, приближаясь к пешеходному переходу, должны снизить скорость, а в случае необходимости – остановиться. На видео с места аварии видно, что ехавшее впереди Toyota Avensis авто остановилось перед пешеходным переходом. По правилам дорожного движения, Щербинин также должен был затормозить, но почему-то этого не сделал.

Водитель не сбавил скорость перед переходом: видео

Коротко о ДТП, в котором погиб отец журналиста 24 канала

Смертельная авария произошла около 14:15 возле дома № 134 на улице Шевченко. 38-летний Юрий Щербинин, управляя автомобилем Toyota Avensis, насмерть сбил 71-летнего львовянина – отца журналиста 24 канала Владимира Шляхтина.

Правоохранители задержали водителя на месте ДТП. Для проверки на алкоголь и наркотики его отвезли в медучреждение.

Экспертиза установила, что на момент ДТП мужчина был пьян. Однако проверку на наркотики не сделали из-за того, что материала было недостаточно.

В 2016 году Щербинина уже привлекали к ответственности за пьяное управление. Тогда он отделался небольшим штрафом. Судья даже не лишила львовянина водительского удостоверения.

Виновник жуткой аварии был помещен на 60 суток в СИЗО без права внесения залога.

Подозреваемому грозит от 5 до 10 лет в тюрьме с лишением водительского удостоверения на тот же срок.

Пьяный водитель насмерть сбил отца журналиста 24 канала: видео 18+