"Був людиною великого серця": у Львові попрощалися з народним депутатом Степаном Кубівим

У середу, 20 травня, у Львові відбулося прощання з народним депутатом та колишнім першим віцепрем'єр-міністром України Степаном Кубівим. Загальноміська церемонія пройшла біля Львівської Ратуші.

Як пройшла церемонія прощання?

Прощання зі Степаном Кубівим розпочалося о 13:00 в Архикатедральному соборі святого Юра у Львові. Вшанувати пам'ять народного депутата прийшли рідні, друзі, колеги, представники влади та мешканці міста.

Серед присутніх був і голова Верховної Ради Руслан Стефанчук. За його словами, політик був людиною "великого серця" та мислив тисячоліттям української державності. Стефанчук також розповів, що працював радником Кубіва з 2015 року і вважав його своїм наставником.

Буквально в четвер ми говорили з ним про великі справи. Він дуже турбувався про питання відкриття Пантеону Героїв, він дуже хотів дочекатися початку цього процесу – не дочекався декілька днів. Але Степан Іванович, я хочу, щоб ти знав: "те, про що ми з тобою говорили, те, про що ми з тобою мріли, ми обов'язково доведемо до завершення,

– сказав голова Верховної Ради.

Попрощатися з народним депутатом також прийшли п'ятий президент України та лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко, народний депутат Олег Синютка та інші політичні й громадські діячі.

Степан для кожного був свій, особливий і ні на кого не схожий. Для мене він був державним діячем, людиною, яка дуже любила Україну. Він очолював Національний банк у надзвичайно складний час і блискуче впорався з цим завданням,

– сказав Порошенко.

Нагадаємо, про смерть Степана Кубіва стало відомо вдень 18 травня: політик пішов із життя на 64-му році через відрив тромбу.

Народний депутат до останніх днів залишався активним у політичному та громадському житті України.

Що відомо про Степана Кубіва?

Степан Кубів народився 19 березня 1962 року на Тернопільщині. За роки політичної діяльності він став одним із учасників важливих державних і суспільних процесів в Україні.

Зокрема, під час Революції Гідності Кубів був комендантом Штабу національного спротиву. Після цього працював на низці посад: у 2014 році очолював Національний банк України, а впродовж 2016 – 2019 років обіймав посаду Першого віцепрем'єр-міністра України та міністра економічного розвитку і торгівлі.

Також Степан Кубів був народним депутатом України VII та VIII скликань у 2012 – 2016 роках, а у 2015 – 2016 роках – представником Президента України у Верховній Раді.

Вже у 2019 році його знову обрали до Верховної Ради від партії "Європейська Солідарність".