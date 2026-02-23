Пообіцяли 2 тисячі доларів: підозрювана у теракті розповіла про російського куратора

У понеділок, 23 лютого, пройшло судове слухання у справі 33-річної підозрюваної в теракті, внаслідок чого напередодні у Львові загинула одна поліціянтка, а ще 25 людей зазнали поранень. Жінка на лаві підсудних зізналася, як контактувала з російським куратором.

Про це із зали суду розповіла кореспондентка Суспільного.

Що відомо про контакт підозрюваної з російським агентом?

За словами жінки, вона не знала, що людина, з якою вона контактувала, могла перебувати в Росії. У суді підозрювана пояснила, що зв'язок із куратором встановився більш ніж за тиждень до вибуху, а вже після затримання вона дізналася, що це, ймовірно, був представник країни-агресорки.

Прокурори та слідчі вимагали для 33-річної підозрюваної обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб без альтернативи застави. Згодом суд задовольнив клопотання.

Під час засідання жінка також заявила, що співчуває родині загиблої та постраждалим. Вона стверджує, що не знала про вміст пакета, який залишила у сміттєвому баку на вулиці Данилишина, і що за це їй пообіцяли 2 тисячі доларів винагороди.

Досудове розслідування проводить Служба безпеки України за частиною 3 статті 258 ККУ. Мовиться про терористичний акт, що спричинив загибель людини, а також за частиною 1 статті 263 ККУ (незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами чи вибуховими речовинами).

Найсуворіша зі статей передбачає покарання аж до довічного позбавлення волі.



Судовий процес у справі підозрюваної у теракті у Львові / Фото Суспільного

Теракт біля ТЦ "Магнус" у Львові: як розвивалися події?