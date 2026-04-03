Суд обрав запобіжний захід для підозрюваного у вбивстві військового у Львові

3 квітня у Львові обрали запобіжний захід підозрюваному у вбивстві 52-річного військовослужбовця ТЦК Олега Авдєєва. Вбивство сталося напередодні.

Про це пише Суспільне.

Що вирішив суд?

У вбивстві підозрюється інспектор Львівської митниці Андрій Труш.

Його взяли під варту без права внесення застави. Згідно з рішенням суду, нападник перебуватиме під вартою як мінімум 60 днів.

Підозрюваний може переховуватися від органів досудового розслідування та суду; знищити і сховати документи, речі, які мають істотне значення для встановлення всіх об'єктивних обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілих, свідків, а також інших осіб; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, зокрема шляхом погодження показань з особами, причетними до кримінального правопорушення; вчинити інше правопорушення,

– зазначав на суді прокурор, наполягаючи на саме такому запобіжному заході.

Адвокатка виступала проти клопотання прокурора та просила цілодобовий домашній арешт із застосуванням електронного браслета або ж інший більш м'який запобіжний захід на розсуд суду.

Вона зазначила, що сторона обвинувачення не надала конкретних фактів, які б свідчили про намір підозрюваного переховуватися і таке інше. За її словами, підозрюваний має постійне місце проживання, працює митним інспектором, має офіційне бронювання, раніше не притягувався до кримінальної відповідальності і не мав конфліктів з працівниками ТЦК.

Що розповів підозрюваний?

Сам підозрюваний заявив, що погано пам'ятає обставини події і мало що може пояснити. Пам'ятає лише факт того, як на нього "налетіли працівники ТЦК і запшикали лице балоном".

Андрій Труш додав, що нічого не приховував ні від кого і сам прийшов у відділок добровільно, не маючи мети переховуватися.

Тож він заперечив клопотання прокурора і просив застосувати більш м'який запобіжний захід.

За його словами, перед тим, як до нього підбігли представники ТЦК, він разом із братом оформлював документи – свідоцтво про смерть бабусі на вулиці Патона.

Ми стояли з братом, курили на вулиці перед входом до цього приміщення, ну і, відповідно, спілкувалися, плакали, розумієте, горе сталося. В нього задзвонив телефон, я тільки зайшов у приміщення – чую крик. Мене хватають за куртку і тягнуть. Я розвертаюсь і бачу, як якісь невідомі люди у формі починають тягти його і мене за куртки і наносити нам фізичні ушкодження. Після цього вибігла мама, брат мами, вони теж оформляли документи. Крик. Тоді працівник ТЦК почав всіх балоном запшикувати. Оце останнє, що я пам'ятаю, після цього я вже уривками пам'ятаю як я біжу, кричу, де брат, потім ми їдемо в машині. І я вже потім фактично знаходжуся вдома,

– додав чоловік.

Деталі справи