На суді стало відоме ім'я підозрюваної у теракті у Львові

У Львові 23 лютого відбулося судове засідання щодо теракту. На ньому стало відоме ім'я підозрюваної.

Що відомо про підозрювану у теракті у Львові?

Ім'я підозрюваної – Ірина Саветіна. Вона громадянка України, мешкала на Рівненщині, а саме у Костополі.

На суді 33-річна жінка заявила, що шкодує про скоєне, адже не розуміла, якими будуть наслідки.

Видання NТА пише, що Галина Андріївна, мати підозрюваної, дізналася про вчинок доньки від сусідки, яка побачила у мережі фотографію.

Востаннє вона бачила свою дочку у жовтні 2025 року.

Вона не розповідала, де живе. Зібрала речі й оголосила, що їде працювати до Польщі. Через це ми з нею посварилися, я була проти її від'їзду. До сьогоднішнього дня я вважала, що вона в Польщі, але де вона перебувала насправді – мені невідомо,

– додала жінка.

За її словами, перед від'їздом до Польщі у Саветіної були проблеми з фінансами, тож вона брала мікропозики.

Також ЗМІ дізналися, що жінка за місяць до теракту, а саме 10 січня, зареєструвалася як фізична особа-підприємець. Вид діяльності – операції з нерухомим майном.

Що відомо про теракт?