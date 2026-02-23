На суді стало відоме ім'я підозрюваної у теракті у Львові
- Ім'я підозрюваної у теракті у Львові – Ірина Саветіна, яка мешкала у місті Костопіль на Рівненщині.
- У Саветіної були фінансові проблеми, через які вона брала мікропозики, а за місяць до теракту зареєструвалася як підприємець.
У Львові 23 лютого відбулося судове засідання щодо теракту. На ньому стало відоме ім'я підозрюваної.
Що відомо про цю жінку, пише 24 Канал.
Що відомо про підозрювану у теракті у Львові?
Ім'я підозрюваної – Ірина Саветіна. Вона громадянка України, мешкала на Рівненщині, а саме у Костополі.
На суді 33-річна жінка заявила, що шкодує про скоєне, адже не розуміла, якими будуть наслідки.
Видання NТА пише, що Галина Андріївна, мати підозрюваної, дізналася про вчинок доньки від сусідки, яка побачила у мережі фотографію.
Востаннє вона бачила свою дочку у жовтні 2025 року.
Вона не розповідала, де живе. Зібрала речі й оголосила, що їде працювати до Польщі. Через це ми з нею посварилися, я була проти її від'їзду. До сьогоднішнього дня я вважала, що вона в Польщі, але де вона перебувала насправді – мені невідомо,
– додала жінка.
За її словами, перед від'їздом до Польщі у Саветіної були проблеми з фінансами, тож вона брала мікропозики.
Також ЗМІ дізналися, що жінка за місяць до теракту, а саме 10 січня, зареєструвалася як фізична особа-підприємець. Вид діяльності – операції з нерухомим майном.
Що відомо про теракт?
Уночі 22 лютого до поліції Львова надійшло повідомлення про проникнення до магазину на вулиці Данилишина. Після прибуття на місце події екіпажу патрульної поліції стався вибух. Коли на місце прибув другий екіпаж, стався ще один вибух. Попередньо встановлено, що здетонували саморобні вибухові пристрої.
Унаслідок нічного теракту у Львові загинула 23-річна поліцейська Вікторія Шпилька з Волинської області. А серед постраждалих є як правоохоронці, так і цивільні.
На суді 33-річна підозрювана у теракті у Львові зізналася у контакті з російським куратором. Їй пообіцяли 2 тисячі доларів.
Саветіну триматимуть під вартою 60 діб без права внесення застави. На суді вибачилася та висловила співчуття постраждалим, заявивши, що не знала про вміст пакета. Їй загрожує довічне ув'язнення.