Сумний рекорд в "Охматдиті": у Львові госпіталізували 50 хворих на COVID-19 дітей

У Львівській обласній дитячій лікарні «Охматдит» від коронавірусу лікуються більше ніж 50 дітей.

Медики зазначають, що новий штам вражає не лише дорослих, а й дітей. Хворіють навіть новонароджені діти, яких матері були інфіковані коронавірусом.

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Які симптоми спостерігають у дітей

Заступниця головного лікаря з медичної частини "Охматдиту" Олена Березовська назвала основні симптоми, які спостерігають у дітей. Мовиться про:

підвищення температури тіла до 39 градусів;

шлунково-кишкові розлади;

розлади дихання;

синдром інтоксикації.

Вона зазначила, що діти, які зараз лікуються від коронавірусу у львівському "Охматдиті", переважно мають стан наближений до середньої важкості. Дехто дихає киснем через маску.

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