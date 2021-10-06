Медики зазначають, що новий штам вражає не лише дорослих, а й дітей. Хворіють навіть новонароджені діти, яких матері були інфіковані коронавірусом.

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Які симптоми спостерігають у дітей

Заступниця головного лікаря з медичної частини "Охматдиту" Олена Березовська назвала основні симптоми, які спостерігають у дітей. Мовиться про:

  • підвищення температури тіла до 39 градусів;
  • шлунково-кишкові розлади;
  • розлади дихання;
  • синдром інтоксикації.

Вона зазначила, що діти, які зараз лікуються від коронавірусу у львівському "Охматдиті", переважно мають стан наближений до середньої важкості. Дехто дихає киснем через маску.

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Коронавірус у Львові: важливо

  • Львів перебуває у жовтій зоні карантинних обмежень. Однак щодня збільшується кількість нових випадків хвороби.
  • За 5 жовтня у Львівській області виявили приблизно 650 нових випадків хвороби.
  • Станом на 6 жовтня, у львівських лікарнях лікується понад 400 COVID-пацієнтів. Декого доводиться класти просто у коридорах.