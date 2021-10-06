Медики отмечают, что новый штамм поражает не только взрослых, но и детей. Болеют даже новорожденные дети, матери которых были инфицированы коронавирусом.
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Какие симптомы наблюдают у детей
Заместитель главного врача по медицинской части "Охматдет" Елена Березовская назвала основные симптомы, которые наблюдают у детей. Говорится о:
- повышении температуры тела до 39 градусов;
- желудочно-кишечных расстройствах;
- расстройстве дыхания;
- синдроме интоксикации.
Она отметила, что дети, которые сейчас лечатся от коронавируса во львовском "Охматдете", преимущественно в состоянии приближенном к средней тяжести. Некоторые дышат кислородом через маску.
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Коронавирус во Львове: важно
- Львов находится в желтой зоне карантина. Однако ежедневно увеличивается количество новых случаев болезни.
- За 5 октября во Львовской области обнаружили примерно 650 новых случаев болезни.
- По состоянию на 6 октября, во львовских больницах лечится более 400 COVID-пациентов. Некоторых приходится класть прямо в коридорах.