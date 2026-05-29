У Львові температура повітря опустилася рекордно низько за останні 80 років

Температурні показники продовжують дивувати Україну. Цього разу черговий температурний рекорд зафіксували у Львові.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

Який температурний рекорд зафіксували у Львові?

Температурний рекорд зафіксували у Львові у п'ятницю, 29 травня.

Синоптики повідомили, що мінімальна температура повітря у місті становила +2,2 градуса.

Попереднє мінімальне значення для цієї ночі спостерігалося ще у 2015 році. Тоді воно становило +2,6 градуса.

Власне, Львівський гідрометцентр володіє даними про температуру повітря у Львівській області із 1946 року.

Таким чином показник за 29 травня став найнижчим для цього дня за останні 80 років.

Нагадаємо, що 12 квітня у Львові теж фіксували рекордно низьку температуру – -4,8 градуса. Це було найнижчим показником за останні 80 років для цього дня. Попередній рекорд тримався з 1986 року з температурою -4,5 градуса.



Тим часом 5 травня львівські синоптики зафіксували +27,4 градуса, що перевищило показник 1969 року.

До слова, попри похолодання, серйозних знижень температури до заморозків в Україні наразі не очікується, бо немає відповідних передумов. Це повідомила представниця Укргідрометцентру Наталія Птуха в ексклюзивному інтерв'ю для 24 Каналу.

Прохолода утримається щонайменше до кінця травня. Невдовзі вона охопить і південні регіони.