Не усі – поліцейські: очільник МВС відповів, хто постраждав під час теракту в центрі Львова
- У Львові стався теракт, внаслідок якого постраждали поліцейські, нацгвардієць і цивільні особи.
- У лікарнях перебувають 20 осіб, з них 6 у вкрай важкому стані, загинула 23-річна поліцейська Вікторія Шпилька.
Вночі 22 лютого у Львові стався теракт у центрі міста. Постраждали поліцейські, нацгвардієць і цивільні особи.
Про це розповів міністр МВС Ігор Клименко під час брифінгу.
Що відомо про постраждалих унаслідок теракту у Львові?
Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко зазначив під час брифінгу, що серед постраждалих є не лише поліцейські, а й цивільні особи. Більшість постраждалих – працівники поліції.
Загалом у лікарнях перебувають 20 осіб, з них 6 у вкрай важкому стані. Лікарі борються за їх життя.
Директор Першого медобʼєднання Львова Олег Самчук повідомив Суспільному, що 3 людей перебувають у реанімації у важкому стані.
Також є поранений військовослужбовець Національної гвардії України. Він на момент теракту здійснював заходи по охороні публічного порядку і прибув на місце теракту після першого вибуху.
Зазначимо, що на момент публікації відомо про 25 постраждалих внаслідок теракту у Львові, загинула 23-річна поліцейська Вікторія Шпилька.
Що відомо про теракт у Львові?
У ніч проти 22 лютого у Львові пролунав вибух без повітряної тривоги.
Міський голова Андрій Садовий заявив, що стався теракт, багато людей зазнали поранень. Вибух прогримів, коли поліція прибула на виклик в магазин, а потім другий, коли до першого екіпажу поліції прибула підмога.