Через це ми з нею посварилися, – мама підозрюваної у теракті у Львові зробила заяву

Мати Ірини Саветіної, Галина Саветіна, підтвердила, що саме її дочка могла організувати вибух у Львові 22 лютого. Жінка також розповіла, коли востаннє бачилася та листувалася з Іриною.

Про це Галина Саветіна розповіла журналістам NTA.

Як мама Ірини Саветіної відреагувала на можливу причетність дочки до теракту?

Галина Андріївна зазначила, що інформацію про можливу причетність Ірини до теракту вона дізналася від сусідки, яка натрапила в інтернеті на фотографію її дочки та показала їй. Востаннє жінки спілкувалися 22 лютого.

Вона (Ірина Саветіна – 24 Канал) надіслала мені повідомлення в телеграмі, запитала, як я почуваюся. Вона знає, що я хворію. Я відповіла, що в мене температура. Вона поцікавилася, чи не потрібна мені допомога, можливо, ліки, запропонувала переказати гроші – злоті, але я відмовилася, сказала, щоб вона дбала про себе, а я сама про себе подбаю,

– розповіла мама підозрюваної.

Уже 23 лютого Галина Андріївна написала Ірині: "Доброго ранку, гарного дня", але відповіді не отримала.



Мама Ірини Саветіної – Галина Андріївна / Фото NTA

За словами жінки, востаннє вона бачила свою дочку Ірину в жовтні 2025 року. За словами мами, Ірина не розповідала, де живе, а до цього зібрала речі й оголосила, що їде працювати до Польщі.

"Через це ми з нею посварилися, я була проти її від'їзду. До сьогодні я вважала, що вона в Польщі, але де вона перебувала насправді – мені невідомо", – пояснила Галина Андріївна.

Жінка також зазначила, що перед від'їздом до Польщі у її дочки були проблеми з фінансами – вона брала мікропозики.

