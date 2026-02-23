Про це Галина Саветіна розповіла журналістам NTA.
Як мама Ірини Саветіної відреагувала на можливу причетність дочки до теракту?
Галина Андріївна зазначила, що інформацію про можливу причетність Ірини до теракту вона дізналася від сусідки, яка натрапила в інтернеті на фотографію її дочки та показала їй. Востаннє жінки спілкувалися 22 лютого.
Вона (Ірина Саветіна – 24 Канал) надіслала мені повідомлення в телеграмі, запитала, як я почуваюся. Вона знає, що я хворію. Я відповіла, що в мене температура. Вона поцікавилася, чи не потрібна мені допомога, можливо, ліки, запропонувала переказати гроші – злоті, але я відмовилася, сказала, щоб вона дбала про себе, а я сама про себе подбаю,
– розповіла мама підозрюваної.
Уже 23 лютого Галина Андріївна написала Ірині: "Доброго ранку, гарного дня", але відповіді не отримала.
Мама Ірини Саветіної – Галина Андріївна / Фото NTA
За словами жінки, востаннє вона бачила свою дочку Ірину в жовтні 2025 року. За словами мами, Ірина не розповідала, де живе, а до цього зібрала речі й оголосила, що їде працювати до Польщі.
"Через це ми з нею посварилися, я була проти її від'їзду. До сьогодні я вважала, що вона в Польщі, але де вона перебувала насправді – мені невідомо", – пояснила Галина Андріївна.
Жінка також зазначила, що перед від'їздом до Польщі у її дочки були проблеми з фінансами – вона брала мікропозики.
Який запобіжний захід обрали підозрюваній у теракті у Львові?
Ірині Саветіній, 33-річній жительці Костополя Рівненської області, суд у Львові 23 лютого обрав запобіжний захід. Йдеться про тримання під вартою строком на 60 днів без права внесення застави.
Під час засідання підозрювана попросила вибачення та висловила співчуття постраждалим. Жінка також заявила, що не знала про вміст пакета, який вона закладала у центрі Львова 22 лютого.
Також Ірина Саветіна заявила, що не мала мотивів скоювати теракт у Львові та не думала про наслідки. Жінка сказала, що "зробила б усе, щоб повернути час назад".