Об этом Галина Саветина рассказала журналистам NTA.
Как мама Ирины Саветиной отреагировала на возможную причастность дочери к теракту?
Галина Андреевна отметила, что информацию о возможной причастности Ирины к теракту она узнала от соседки, которая наткнулась в интернете на фотографию ее дочери и показала ей. Последний раз женщины общались 22 февраля.
Она (Ирина Саветина – 24 Канал) прислала мне сообщение в телеграмме, спросила, как я себя чувствую. Она знает, что я болею. Я ответила, что у меня температура. Она поинтересовалась, не нужна ли мне помощь, возможно, лекарства, предложила перевести деньги – злотые, но я отказалась, сказала, чтобы она заботилась о себе, а я сама о себе позабочусь,
– рассказала мама подозреваемой.
Уже 23 февраля Галина Андреевна написала Ирине: "Доброе утро, хорошего дня", но ответа не получила.
Мама Ирины Саветиной – Галина Андреевна / Фото NTA
По словам женщины, в последний раз она видела свою дочь Ирину в октябре 2025 года. По словам мамы, Ирина не рассказывала, где живет, а до этого собрала вещи и объявила, что едет работать в Польшу.
"Из-за этого мы с ней поссорились, я была против ее отъезда. До сих пор я считала, что она в Польше, но где она находилась на самом деле – мне неизвестно", – объяснила Галина Андреевна.
Женщина также отметила, что перед отъездом в Польшу у ее дочери были проблемы с финансами – она брала микрозаймы.
Какую меру пресечения избрали подозреваемой в теракте во Львове?
Ирине Саветиной, 33-летней жительнице Костополя Ровенской области, суд во Львове 23 февраля избрал меру пресечения. Речь идет о содержании под стражей сроком на 60 дней без права внесения залога.
Во время заседания подозреваемая попросила прощения и выразила соболезнования пострадавшим. Женщина также заявила, что не знала о содержимом пакета, который она закладывала в центре Львова 22 февраля.
Также Ирина Саветина заявила, что не имела мотивов совершать теракт во Львове и не думала о последствиях. Женщина сказала, что "сделала бы все, чтобы повернуть время вспять".