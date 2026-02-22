Скільки років загрожує українці, яка влаштувала теракт у Львові
- 33-річній жінці з Костополя оголосили підозру у вчиненні теракту у Львові, внаслідок чого загинула 23-річна поліцейська, а понад 20 службовців постраждали.
- Їй загрожує позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічне ув'язнення за терористичний акт, а також до 7 років за незаконне поводження зі зброєю.
33-річна мешканка Костополя Рівненської області влаштувала теракт у центрі Львова. Жінці оголосили про підозру у вчиненні терористичного акту, що призвів до загибелі людини, а також у незаконному поводженні зі зброєю.
Унаслідок теракту загинула 23-річна поліцейська Вікторія Шпилька, ще понад 20 правоохоронців і нацгвардійців постраждали. Про це повідомляє прокуратура.
На скільки років може сісти виконавиця теракту у Львові?
Наразі із затриманою тривають слідчі дії. За місцями її проживання та перебування провели обшуки. Прокуратура проситиме для зловмисниці обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.
Українка довго сидітиме у в'язниці. Можливо, навіть решту свого життя.
Так, їй вручили підозру за двома статтями, які передбачають наступні форми покарання:
- Частина 3 статті 258 КК України (терористичний акт, що спричинив загибель людей або інші тяжкі наслідки). За такий злочин покаранням є позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічне ув'язнення (залежно від обставин злочину).
- Частина 1 статті 263 КК України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами). За цей злочин жінці можуть "світити" штраф, обмеження волі до 3 років або позбавлення волі до 7 років, залежно від тяжкості та конкретних обставин.
Що відомо про теракт 22 лютого?
У ніч проти 22 лютого у центрі Львова пролунали два вибухи. Напередодні у проміжку 23:00 – 23:30 за адресою на вулиці Данилишина, 20 було закладено два саморобні вибухові пристрої. За даними слідства, це зробила мешканка Рівненщини, яка з вересня тимчасово проживала у Львові.
Близько 00:30 на лінію "102"надійшов дзвінок із Харківської області від уже встановленої слідством особи з інформацією про нібито проникнення до магазину на вулиці Данилишина.
Після прибуття екіпажу поліції стався вибух, а після прибуття другого наряду – ще один.
Після встановлення вибухових пристроїв жінка втекла на таксі.
Вибухівка, ймовірно, була активована дистанційно. Підозрювану затримали в Старому Самборі.