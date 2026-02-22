Скільки років загрожує українці, яка влаштувала теракт у Львові

33-річна мешканка Костополя Рівненської області влаштувала теракт у центрі Львова. Жінці оголосили про підозру у вчиненні терористичного акту, що призвів до загибелі людини, а також у незаконному поводженні зі зброєю.

Унаслідок теракту загинула 23-річна поліцейська Вікторія Шпилька, ще понад 20 правоохоронців і нацгвардійців постраждали. Про це повідомляє прокуратура.

На скільки років може сісти виконавиця теракту у Львові?

Наразі із затриманою тривають слідчі дії. За місцями її проживання та перебування провели обшуки. Прокуратура проситиме для зловмисниці обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Українка довго сидітиме у в'язниці. Можливо, навіть решту свого життя.

Так, їй вручили підозру за двома статтями, які передбачають наступні форми покарання:

Частина 3 статті 258 КК України (терористичний акт, що спричинив загибель людей або інші тяжкі наслідки). За такий злочин покаранням є позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічне ув'язнення (залежно від обставин злочину).

Що відомо про теракт 22 лютого?