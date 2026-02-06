На території однієї зі шкіл Львова виявили предмет, схожий на гранату

В одній зі львівських шкіл виявили підозрілий предмет, схожий на гранату. На місце негайно прибули правоохоронці.

Вони обстежили територію школи. Про це повідомляє Львівська міська рада.

Що відомо про нібито гранату у львівській школі?

На території школи №60 у Львові близько 10:00 виявили підозрілий предмет, схожий на гранату. Його знайшла вчителька закладу, яка негайно викликала поліцію.

На місце прибули кінологи та інші відповідні служби. Після спеціальних заходів навчальний процес продовжився.

Предмет вилучили, провели ретельне обстеження території та приміщень школи. Звідки взявся цей предмет – надалі з'ясовуватимуть правоохоронці. Освітній процес поступово відновлюється,

– заявили у міськраді.

Директор департаменту освіти та культури ЛМР Андрій Закалюк подякував педагогам за пильність, оперативну та професійну роботу. Батьків він попросив зберігати спокій, адже усі необхідні заходи проведено успішно.