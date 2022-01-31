Тероборона на Львівщині: які умови служби та як долучитися

На Львівщині, як і по всій території України, формують бригаду тероборони. До неї вже долучилися сотні жителів області.

До бригади тероборони можуть приєднатися як військові, так і цивільні. Останні підписуватимуть контракт на проходження служби в резерві.

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На Львівщині формують підрозділ тероборони

Сотні жителів Львівщини долучаються до військових частин Сил територіальної оборони. Загалом підрозділи мають 12 завдань – від охорони й оборони важливих об'єктів до участі в боротьбі з диверсійно-розвідувальними силами.

Зокрема, військовослужбовці тероборони забезпечують здатність підрозділу розгорнутись до штату воєнного часу – швидко закомплектуватися резервом і бути готовими виконувати завдання. Бригада тероборони комплектується переважно сержантами та офіцерами.

У проходженні служби в підрозділі тероборони є низка переваг:

служба у своєму регіоні;

стабільне грошове забезпечення;

соціальний та правовий захист держави;

безоплатна кваліфікована меддопомога;

пільгове санаторно-курортне лікування.

Окрім цього, у військовослужбовця тероборони, зберігається зарплата за основним місцем роботи, або ж пенсія, якщо він пенсіонер.

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Як долучитися до бригади тероборони

Рядовим та сержантам можна укласти контракт на 3 роки, а офіцерам – на 5. Головними вимогами до кандидатів є готовність захищати свій дім, відповідність за станом здоров'я, відсутність судимостей та вік не більше ніж 57 років.

Усі охочі, які не проходили військової служби, також можуть долучитися до складу сил тероборони, підписавши контракт про службу в резерві. Резервісти не полишають основного місця роботи й раз або кілька разів на місяць проходять підготовку під час денних навчань. Окрім цього, щороку їх можуть викликати на навчальні збори протягом 1 – 2 тижнів.

У період таких зборів за резервістами зберігається середній заробіток. Також вони щороку отримуватимуть виплати, які залежать від звання та терміну навчань. Кожен резервіст повинен чітко знати, як і в складі якого підрозділу діятиме, який об'єкт охоронятиме, який захід проводитиме та як і де отримуватиме зброю.

Військовослужбовці та резервісти тероборони виконуватимуть завдання виключно у своїй області, поза зонами ведення бойових дій. Щоб вступити до бригади потрібно звернутися до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки за місцем реєстрації. Аби дізнатися більше інформації про тероборону на Львівщині, слід зателефонувати за номером 0630276284.

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