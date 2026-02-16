Мати вбитих дітей на Львівщині повернулась до України: її допитують правоохоронці
- На Львівщині в селі Станіславчик знайшли застреленими двох дітей і їхнього батька, а мати повернулась до України і зараз перебуває на допиті у правоохоронців.
- Поліція проводить досудове розслідування, встановлюючи деталі трагедії з використанням зареєстрованої мисливської рушниці, і призначила експертизи для виявлення наявності алкоголю чи інших речовин в крові загиблого.
У селі Станіславчик, що на Львівщині знайшли застреленими двох дітей та їхнього батька. Правоохоронці проводять допит дружили, яка повернулась до України.
Про це в коментарі Укрінформ повідомили у пресслужбі ГУ Національної поліції у Львівській області.
Мати вбитих дітей повернулась до України: що відомо?
За даними поліції, дружина чоловіка, який убив своїх двох дітей і наклав на себе руки в селі Станіславчик, що на Львівщині, повернулась до України з-за кордону 16 лютого. Наразі її допитують правоохоронці.
Як повідомили у пресслужбі, окрім дружини загиблого, співробітники поліції також опитують рідних, близьких та знайомих родини, у якій сталась трагедія.
У поліції зауважили, що мисливська рушниця, з якої було здійснено постріли, була зареєстрованою. Чоловік мав на неї офіційний дозвіл.
Також зазначається, що родина не вважалась неблагополучною й не перебувала не обліку у соціальних службах.
Правоохоронці призначили експертизи, які мають показати наявність алкоголю чи інших речовин в крові загиблого. Досудове розслідування обставин трагедії триває.
Які деталі трагедії наразі відомі?
Повідомлення про стрілянину в будинку до поліції надійшло 15 лютого близько 21:25. На місці події правоохоронці виявили тіла двох дітей віком 13 та 15 років і їхнього 42-річного батька.
За попередніми даними, батько зробив кілька пострілів у своїх дітей із мисливської рушниці, після чого скоїв самогубство.
Слідство перевіряє можливі мотиви, зокрема сімейні конфлікти.