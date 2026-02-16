Мати вбитих дітей на Львівщині повернулась до України: її допитують правоохоронці

У селі Станіславчик, що на Львівщині знайшли застреленими двох дітей та їхнього батька. Правоохоронці проводять допит дружили, яка повернулась до України.

Про це в коментарі Укрінформ повідомили у пресслужбі ГУ Національної поліції у Львівській області.

Мати вбитих дітей повернулась до України: що відомо?

За даними поліції, дружина чоловіка, який убив своїх двох дітей і наклав на себе руки в селі Станіславчик, що на Львівщині, повернулась до України з-за кордону 16 лютого. Наразі її допитують правоохоронці.

Як повідомили у пресслужбі, окрім дружини загиблого, співробітники поліції також опитують рідних, близьких та знайомих родини, у якій сталась трагедія.

У поліції зауважили, що мисливська рушниця, з якої було здійснено постріли, була зареєстрованою. Чоловік мав на неї офіційний дозвіл.

Також зазначається, що родина не вважалась неблагополучною й не перебувала не обліку у соціальних службах.

Правоохоронці призначили експертизи, які мають показати наявність алкоголю чи інших речовин в крові загиблого. Досудове розслідування обставин трагедії триває.

Які деталі трагедії наразі відомі?