Загибель пари в Стрийському парку: у мерії Львова оприлюднили причину трагедії

Львовом 1 серпня пронісся буревій. Короткочасна негода спричинила багато лиха. Зокрема, у Стрийському парку на молоду пару впало дерево. 20-річний курсант Академії сухопутних військ та 18-річна дівчина загинули на місці.

Точну причину падіння дерева встановить слідство. Однак попередньо відомо, що воно могло впасти внаслідок удару блискавки.

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Дерево, яке впало на пару, було здоровим

Начальниця управління екології та природних ресурсів Львівської міськради Олександра Сладкова розповіла, що обстеження дерев у Стрийському парку проводять систематично.

"У парку є приблизно 6 тисяч дерев, і коли у персоналу парку є підозри на аварійність якогось дерева, то вони звертаються до управління екології, щоб провести комісійне обстеження", – зазначила посадовиця.

За її словами, на молоду пару впав клен гостролистий. Таких дерев у парку є приблизно 30%. Сладкова додала, що вранці 2 серпня вона була на місці трагедії та оглядала цю територію.

Візуальний огляд показав, що стовбурових пошкоджень це дерево не мало, від нього відвалилася гілка на висоті 7 – 10 метрів, тому побачити подібний дефект є складно. На дереві немає ознак гниття,

– розповіла посадовиця.

Точні причини падіння дерева встановить слідство.

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Дерево могло впасти внаслідок удару блискавки

За словами Сладкової, поруч з кленом, який впав на пару, було дерево з дуже специфічними ушкодженнями – воно ніби розлетілося на друзки.

"Воно росло поруч від клена, і теж пошкодило сусідню лавку. Припускаю, що це дерево було зруйноване блискавкою. Тобто блискавка влучила в нього і це могло призвести до падіння дерев навколо, зокрема і до пошкоджень клена", – зазначила посадовиця.

Вона додала, що в інших частинах парку пошкоджених дерев немає. Вони є лише в тій частині, де трапилась трагедія.

За інформацією ZAXID.NET, адміністрація Стрийського парку просить львів'ян не відвідувати його впродовж доби. Наразі фахівці ліквідовують там наслідки негоди.

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