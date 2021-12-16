На трасі біля Львова зіштовхнулися вантажівки: фото з місця аварії

На об'їзній дорозі Львова 16 грудня трапилася масштабна ДТП. Там зіштовхнулися 2 вантажівки.

ДТП трапилася біля села Зубра. Правоохоронці закликають водіїв бути обережними на дорозі.

До теми На трасі Львів – Тернопіль трапилась масштабна ДТП за участю вантажівок

Біля Львова зіштовхнулися вантажівки

Близько обіду 16 грудня біля села Зубра трапилося зіткнення двох вантажівок.

Рух ускладнений. Будьте обережними на дорозі,

– мовиться у повідомленні поліції.

Інформації щодо постраждалих наразі немає. На місці працюють правоохоронці. Вони намагаються встановити усі причини та обставини ДТП.

Через несприятливі погодні умови 12 грудня на чотирьох напрямках ввели обмеження на рух вантажівок . Правоохоронці закликають водіїв неухильно дотримуватися правил дорожнього руху.



На трасі зіткнулися вантажівки / Фото Патрульної поліції Львівщини



Рух дорогою – ускладнений / Фото Патрульної поліції Львівщини



Правоохоронці проводять розслідування / Фото Патрульної поліції Львівщини

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