У Трускавці повідомили про замінування бювета

Анонім 10 січня повідомив про замінування одного з трускавецьких бюветів. На місце події негайно виїхали правоохоронці та вибухотехніки.

Повідомлення виявилось хибним. Наразі поліція намагається розшукати "мінувальника".

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У Трускавці "замінували" бювет

Приблизно о 19:42 у кол-центр СБУ надійшло повідомлення про замінування трускавецького бювету №1, що на вулиці Тарасевича, 5. На місці події працювали сили цивільного захисту області та міста.

Перевірку завершили о 22:20. На щастя, інформація не підтвердилася – правоохоронці не знайшли вибухівки чи підозрілих предметів. Наразі вони проводять розслідування, щоб встановити особу псевдомінувальника.

Коротко про останні "замінування" в Україні

Ввечері 10 січня правоохоронцям надійшло повідомлення про ймовірний вибух у торговельному центрі Retroville. З величезного приміщення евакуювали працівників та відвідувачів.

У Києві ввечері 8 січня повідомили про замінування усіх торговельних центрів. Правоохоронці шукають анонімного "мінувальника".

Росіянин 6 січня повідомив про замінування річкового порту в Дніпрі. Він розкрив свої особисті дані та вимагав 10 тисяч рублів викупу.

У середу, 5 січня, аноніми повідомили про замінування київських торговельно-розважальних центрів "Район" та Retroville. З приміщень евакуювали усіх відвідувачів та співробітників, однак інформація виявилась хибною.

Столичні правоохоронці 4 січня затримали чоловіка, який збрехав, що замінував будівлю КМДА. Псевдомінером виявився 45-річний киянин.