Це був теракт, – Садовий розповів перші деталі вибухів у Львові

У ніч на неділю, 22 лютого, у Львові пролунало кілька вибухів. За даними місцевої влади, причиною став цілеспрямований теракт.

Про це повідомляє міський голова Андрій Садовий.

Дивіться також У Львові пролунали вибухи: кадри з місця подій

Що заявив Садовий про вибухи у Львові?

Незадовго після кількох вибухів, які пролунали в центрі Львова міський голова повідомив про теракт, внаслідок якого багато людей зазнали поранень. За його даними, людей доправили до медичних закладів.

Львів. Це був теракт. Наразі 14 постраждалих госпіталізовано. Лікарі надають усю необхідну допомогу. Працюють правоохоронці та всі відповідні служби,

– написав він.