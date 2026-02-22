Унаслідок вибухів у Львові є загиблі та поранені правоохоронці. Про це повідомила поліція.
Дивіться також У Львові чули вибухи
На момент вибуху повітряної тривоги не було оголошено.
Момент вибуху у Львові. Увага – нецензурна лексика!
У Львові вночі 22 лютого пролунали два потужні вибухи. На місце вже прибула поліція, усі деталі уточнюються.
Унаслідок вибухів у Львові є загиблі та поранені правоохоронці. Про це повідомила поліція.
Дивіться також У Львові чули вибухи
На момент вибуху повітряної тривоги не було оголошено.
Момент вибуху у Львові. Увага – нецензурна лексика!