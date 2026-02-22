Унаслідок вибухів у Львові є загиблі та поранені правоохоронці. Про це повідомила поліція.

На момент вибуху повітряної тривоги не було оголошено.

Момент вибуху у Львові. Увага – нецензурна лексика!